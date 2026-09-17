Las dos caras de la miocardiopatía hipertrófica, la primera causa de muerte súbita en jóvenes

Susana Portela, paciente con miocardiopatía hipertrófica, y Esteban Martín, cardiólogo del Chuac, posan en la presentación del libro Javier Alborés

Es la primera causa de muerte súbita en menores de 35 años y mucho más común de lo cree. Sin embargo, pocos la conocen y no saben que puede estar ahí sin dar síntomas. Por ello, la asociación española de esta enfermedad del corazón, que nació en A Coruña, ha elaborado un libro que recoge ‘Las dos caras la miocardiopatía hipertrófica’: la médica y la del paciente.

Así lo explica Susana Portela, presidenta de la asociación, que este jueves se desplazó al Chuac para presentar el libro junto a cuatro cardiólogos de este hospital, entre ellos Esteban Martín, quien escribe un capítulo dedicado a la biopsia endomiocárdica, una prueba diagnóstica con la que se obtiene una muestra biológica pequeña del músculo del corazón para analizarla.

Y es que esta enfermedad es hereditaria y existen más de 300 genes que la provocan. Y, sin embargo, se suele detectar, en la mayoría de los casos, por una muerte súbita que destapa la mutación. “A partir de ese fallecimiento, es muy fácil siempre y cuando se sepa el gen. En mi caso, somos tres y no me lo han detectado, así que yo no sé si mis hijos lo tienen. Llevo así más de 30 años”, cuenta Portela.

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Padecer esta dolencia es mucho más frecuente de lo que se piensa. Aproximadamente, una de cada 500 personas –incluso menos– tienen miocardiopatía hipertrófica y solo A Coruña se trata a más 3.000 familias.

Centro de referencia

En los últimos años, se ha vivido un “boom” en el abordaje y tratamiento de esta enfermedad y el rumbo se traza, al menos en parte, desde A Coruña, donde hay una unidad especializada y el único Centro de Referencia Nacional de Galicia.

“Tengo socios de otros países que están aprendiendo con nosotros. El libro está haciendo que se mueva internacionalmente”, aplaude Portela, quien vive en la provincia de Pontevedra, pero viene al Chuac: “Como paciente, vengo a Coruña y eso, para mí, es un privilegio”.

La unidad herculina está implicada en varios ensayos clínicos – “y vamos a empezar en muchos otros”, asegura Martín–, que han supuesto “un antes y un después”. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los inhibidores de la miosina, un medicamento que reduce la fuerza excesiva de la contracción del corazón, y que se aprobó recientemente para la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. “El cambio que han supuesto es realmente tan llamativo que hasta nos sorprendemos nosotros”, asegura el médico.

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Pero, según explica Martín, hay “muchos casos” de pacientes que pueden padecer esta dolencia sin ninguna clase de síntoma, por lo que conocer de qué se trata es importante. “La población general no tiene por qué saber estas cosas si nadie se lo dice y es cierto que en redes es muy frecuente hablar del colesterol, del deporte y demás, pero la cardiopatía se menciona menos. Es importantísimo que esta información les llegue”, incide.

Este libro, que está disponible online de manera gratuita en la web de la asociación, pretende ser una especie de diálogo médico-paciente, mostrando esas dos caras complementarias y abordando todos los puntos de vista importantes desde el diagnóstico hasta la autopsia o el embarazo.

“Yo a todos los pacientes les diría lo mismo: que pregunten”, incide Martín, mientras Portela pide a los médicos se pongan “en la piel del paciente”, a los que les recomienda “normalizarlo”, aunque sea difícil. “Muchos lo ocultan porque no quieren ponerse el desfibrilador”, lamenta. Este libro también es para ellos.