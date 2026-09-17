Lage, sobre el recurso de Fontán y Acón por acoso: “El tiempo pone a cada uno en su sitio”

Eva Martínez Acón y Esther Fontán Patricia G. Fraga

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, afirmó ayer que “el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio” a preguntas sobre la admisión a trámite por parte de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE del recurso presentado por Eva Martínez Acón y Esther Fontán, exconcejalas socialistas en A Coruña. Esto llega tras el archivo de sus denuncias por acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, y el propio portavoz y edil de Economía. “Creo que a alguna gente ya la fue poniendo en su sitio”, insistió, para incidir en que el Consistorio “está muy centrado en desarrollar un programa de gobierno”.

“En los próximos meses se van a hacer inversiones centradas en los barrios”, concretó tras señalar que esta es su “principal preocupación”. “Estamos centrados en mejorar el día a día”, destacó. Dicha denuncia se formalizó el pasado año y en relación a una situación que vinculaban al anterior mandato. Las exconcejalas recurrieron al canal de acoso del PSOE federal, pero, finalmente, la denuncia derivó a la Ejecutiva provincial, que les notificó, inicialmente, la apertura de un expediente informativo y luego que se archivaba. A continuación, ambas presentaron un recurso en relación a su denuncia sobre “acoso laboral y trato vejatorio y humillante”.