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A Coruña

La Xunta garantiza que la retirada de amianto del instituto de Zalaeta "no implica un riesgo para la salud"

La retirada del material tóxico se realizará a partir del fin de semana

Noela Rey Méndez
Efe y Noela Rey Méndez
17/09/2026 11:44
Protesta y carteles por la presencia de amianto en el instituto de Zalaeta
Protesta por la presencia de amianto en el instituto de Zalaeta
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El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este jueves el CEIP de Prácticas de A Coruña, donde anunció la reforma integral del centro tras las protestas de las familias. Preguntado, además, sobre el instituto Zalaeta, que inició el curso con polémica por los trabajos de retirada de amianto -y en el que se ha anunciado el inicio de las labores para quitar este material tóxico-, el responsable educativo de la Xunta aseguró que "si hubiera algún tipo de duda de que ese tipo de intervenciones generase algún perjuicio", el Gobierno autonómico sería el "primero en evitar ese tipo de obras".

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso

El amianto del instituto de Zalaeta se empezará a retirar este fin de semana

Más información

"Los técnicos nos informan de que la actividad que se lleva a cabo es absolutamente normal y no implica un riesgo de salud", ha asegurado. 

Este miércoles el ANPA informó de que se les había confirmado que el inicio de los trabajos para retirar el amianto está establecido para este fin de semana. Los operarios estarán activos desde el viernes a las cuatro de la tarde y hasta el domingo a las siete, cuando pararán para dar paso a las tareas de limpieza necesarias para que la semana lectiva se reinicie el lunes. La retirada del amianto está prevista para este fin de semana y el último de septiembre, los días 25, 26 y 27, tiempo en el que no se podrá permanecer en el centro. 

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