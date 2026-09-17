La Xunta anuncia la rehabilitación integral del CEIP de Prácticas de A Coruña

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha anunciado que la Xunta va a acometer la rehabilitación integral del CEIP de Prácticas, en el que las familias llevan años reclamando mejoras.

En una visita este jueves al centro, el conselleiro ha indicado que "se va a encargar un proyecto de rehabilitación integral del edificio, que afecte al tejado, las infraestructuras internas, los equipamientos y las ventanas".

El conselleiro dialoga con padres del CEIP de Prácticas Javier Alborés

Rodríguez ha avanzando que "la licitación va a ser inmediata" y calcula que las obras se puedan iniciar en junio, cuando acabe el curso.

Mientras tanto, un técnico se va a trasladar al colegio para que "vea las necesidades" por si hay que hacer alguna "intervención de urgencia".

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El conselleiro ha explicado que este centro tiene sus particularidades porque "el edificio es la Universidade da Coruña (UDC), el uso es la Xunta y el mantenimiento del Ayuntamiento".

Por ello, para acometer las obras, el Gobierno gallego está negociando con la UDC para "dar continuidad al convenio de cesión gratuita" del inmueble.

También ha indicado que los ayuntamientos "tienen que velar por la conservación y mantenimiento de los centros de Primaria porque son su competencia".