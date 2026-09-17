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A Coruña

La proyección de la premiada ‘El 47’ se cuela en la Semana de la Movilidad

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/09/2026 19:05
La Semana Europea de la Movilidad se inició en la plaza de Tabacos con diversas actividades educativas, deportivas y divulgativas
La Semana Europea de la Movilidad se inició en la plaza de Tabacos con diversas actividades educativas, deportivas y divulgativas
Javier Alborés
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Este viernes 18, en la tercera jornada de la Semana Europea de la Movilidad comenzará en la plaza de Tabacos a las 10.30 y a las 12.00 horas, con la salida de las dos marchas nórdicas guiadas por la Asociación Montañeros de A Coruña. También habrá una charla de educación vial en la carpa, a las 11.30 horas, en la misma plaza. 

Por la tarde continuarán las visitas al Centro Integran de Movilidad de la Policía Local, para lo cual es necesario inscripción previa. Por otra parte, uno de los platos fuertes de la tarde será la proyección de la multipremiada película ‘El 47’, que comenzará a las 20.30 horas y contará con un monólogo previo de Javier Trigales. Ya a las 21.30 horas, en María Pita, la asociación Galicia Rollers guiará la Friday Mobility Night.

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La Semana Europea de la Movilidad en A Coruña, en fotos

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Hasta el martes 22, A Coruña contará con actividades para todos los públicos repartidas por distintos puntos de la ciudad. La plaza de Tabacos será el principal epicentro, con propuestas relacionadas con la bicicleta, la educación vial, la accesibilidad, el medio ambiente y la seguridad en los desplazamientos. 

La Semana Europea de la Movilidad también ha servido para poner el foco en las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad de los peatones.  

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