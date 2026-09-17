Operarios realizan trabajos de reforma en el antiguo local de La Marola Javier Alborés

En breve la calle de San Andrés tendrá nuevos inquilinos. Lo hará con tono hostelero, con la llegada de una nueva firma dedicada a la panadería. Y lo hará en un local emblemático que durante muchas décadas -casi un siglo- se convirtió en un clásico en la céntrica calle. El local que acogió a partir de los años 30 a la mercería La Marola se está transformando en una panadería con degustación.

Los trabajos de reforma están avanzando en el número 66 de la calle de San Andrés, el espacio que en 2015 dijo adiós a la mítica La Marola, que cerró sus puertas afectada por la llamada Ley Boyer. Esta norma, aprobada en 1985 con el ministro Miguel Boyer al frente del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González y con el fin de liberalizar el mercado de vivienda, hizo desaparecer los alquileres de renta antigua, lo que elevó el dinero que debían pagar los comercios por sus locales. Aunque se aplicaron varias moratorias, el 1 de enero de 2015 significó el final definitivo de este tipo de arrendamientos, y muchos comercios de los de 'toda la vida' tuvieron que cerrar sus puertas al no poder hacer frente a los nuevos precios.

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Fue el caso, entre otros, de La Marola. El comercio había abierto en 1930 como mercería de la mano de Deogracias Ramón Perandones, conocido como Jaime Ramón, y durante casi 85 años se hizo conocido en San Andrés, donde coincidió también con otros míticos locales del mismo sector, como La Crisálida o Cándida. Sin embargo, la nieta del fundador, Elisa Ramón -tercera generación en la mercería La Marola-, tuvo que cerrar el negocio al terminar la moratoria de las rentas antiguas. Explicaba entonces que pagaba 500 euros al mes de alquiler, pero la negociación del nuevo coste del arrendamiento no bajaría de los 1.000-1.500 euros, lo que hacía inviable seguir adelante.

El número 66 de San Andrés pasará ahora de ser una mercería a una panadería con degustación, aunque por el medio también ha tenido vida como comercio dedicado al diseño de cocinas. Hace poco menos de dos años la empresa Salume se mudaba de local, para irse al número 74 de la misma calle, y dejaba vacío el lugar que durante décadas llenaron las telas, botones, cremalleras e hilos de La Marola, un espacio en el que lo único que queda intacto es el cartel comercial de la mercería, muestra indeleble de la historia comercial de San Andrés.