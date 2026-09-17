La explicación del reguero de basura que dejó tras de sí una parte del sevillismo

El rastro de basura del paso de la afición del Sevilla, desde el piso de un vecino | cedida Cedida

Corrieron como la pólvora por redes sociales, poco antes del Dépor-Sevilla, las imágenes del reguero de desperdicios que dejó en pleno centro de A Coruña parte de la afición hispalense desplazada hasta A Coruña. Ni eran todos, ni la parte que sí era se desentendió por completo de la recogida, pero sí que el agravio y el incivismo de esos pocos fueron suficiente para sacar de quicio a vecinos, hosteleros y comerciantes.

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En primer lugar, hay que matizar que la del Sevilla es considerada una afición hermanada con la blanquiazul, y que por lo tanto el desplazamiento de casi un millar de personas no es considerado de alto riesgo por parte de Antiviolencia o la Policía Nacional. Que se permita una previa en el entorno de Bailén, San Nicolás y la Franja tiene que ver con esa ausencia de riesgo o de amenazas para la integridad de unos y otros. Sí que es cierto que los sevillistas, parte de ellos, estuvieron cantando, gritando, bebiendo, bengaleando y haciendo botellón entre las 14.00 y las 18.30 horas, aproximadamente. Sin embargo, en algunos casos, lo hicieron en comunión con la afición local.

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Comerciantes

La propietaria de uno de los negocios cercanos, la tienda de regalos Brujerías, asegura que “los vecinos de los pisos de arriba llamaron a la Policía Local” y pide explicaciones al Ayuntamiento. Fuentes municipales no solamente afirman que hubo presencia de los agentes, sino también que se estableció un dispositivo extra del servicio de limpieza para que la basura esparcida durara cuestión de minutos.

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Por su parte, Elaine, de Il Buon Gusto, afirma que se trató más de un tema de corte de la calle: “En mi local ni entraron ni se rompió nada, y nosotros limpiamos en parte antes de que llegase la recogida de basuras. Sobre todo fue una cuestión de ruido y de poder pasar la gente”.

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Baldomero Borrazás, de Don Croissant, apunta a la vuelta del botellón al centro de la ciudad: “Podría haber venido la Policía y llevárselos cerca de Riazor, porque cerraron la calle e hicieron botellón en ella. Está bien tomar una caña en pandilla, pero para todo el mogollón debió haber Policía”.

Finalmente, María Iglesias, vecina de la calle de la Franja, sentencia que el sevillismo es bienvenido, pero pide más ‘sentidiño’ coruñés a los andaluces. “Está muy bien que vengan las aficiones, porque es consumo y riqueza para el comercio y la hostelería, pero lo que no está bien es que se deje todo tirado y no se recoja; no son todos y no se puede demonizar a la afición, pero recoger la basura debería ser algo básico”, indica. En definitiva, un problema voluminoso y desagradable, que si bien no fue demasiado extenso en lo que a su duración se refiere, hace que los comerciantes y hosteleros inviten a reflexionar.