Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La explicación del reguero de basura que dejó tras de sí una parte del sevillismo

Los de Nervión son una afición hermana de la del Dépor, por eso el despliegue de seguridad no fue un ‘alto riesgo’ y se permitió una previa en pleno centro

Ana Herrero
17/09/2026 18:58
El rastro de basura del paso de la afición del Sevilla, desde el piso de un vecino | cedida
El rastro de basura del paso de la afición del Sevilla, desde el piso de un vecino | cedida
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Corrieron como la pólvora por redes sociales, poco antes del Dépor-Sevilla, las imágenes del reguero de desperdicios que dejó en pleno centro de A Coruña parte de la afición hispalense desplazada hasta A Coruña. Ni eran todos, ni la parte que sí era se desentendió por completo de la recogida, pero sí que el agravio y el incivismo de esos pocos fueron suficiente para sacar de quicio a vecinos, hosteleros y comerciantes.

La afición sí fue un ciclón

Más información

En primer lugar, hay que matizar que la del Sevilla es considerada una afición hermanada con la blanquiazul, y que por lo tanto el desplazamiento de casi un millar de personas no es considerado de alto riesgo por parte de Antiviolencia o la Policía Nacional. Que se permita una previa en el entorno de Bailén, San Nicolás y la Franja tiene que ver con esa ausencia de riesgo o de amenazas para la integridad de unos y otros. Sí que es cierto que los sevillistas, parte de ellos, estuvieron cantando, gritando, bebiendo, bengaleando y haciendo botellón entre las 14.00 y las 18.30 horas, aproximadamente. Sin embargo, en algunos casos, lo hicieron en comunión con la afición local.

Momento en el que la Policía Nacional se dirige a guiar a los aficionados al estadio
Momento en el que la Policía Nacional se dirige a guiar a los aficionados al estadio

Comerciantes

La propietaria de uno de los negocios cercanos, la tienda de regalos Brujerías, asegura que “los vecinos de los pisos de arriba llamaron a la Policía Local” y pide explicaciones al Ayuntamiento. Fuentes municipales no solamente afirman que hubo presencia de los agentes, sino también que se estableció un dispositivo extra del servicio de limpieza para que la basura esparcida durara cuestión de minutos.

Grupos de España y otras ligas de Europa recuerdan a ‘Jimmy’

Más información

Por su parte, Elaine, de Il Buon Gusto, afirma que se trató más de un tema de corte de la calle: “En mi local ni entraron ni se rompió nada, y nosotros limpiamos en parte antes de que llegase la recogida de basuras. Sobre todo fue una cuestión de ruido y de poder pasar la gente”.

Las peñas Manuel Pablo y Riazor Blues estarán en el Ramón Sánchez Pizjuán

Más información

Baldomero Borrazás, de Don Croissant, apunta a la vuelta del botellón al centro de la ciudad: “Podría haber venido la Policía y llevárselos cerca de Riazor, porque cerraron la calle e hicieron botellón en ella. Está bien tomar una caña en pandilla, pero para todo el mogollón debió haber Policía”.

Finalmente, María Iglesias, vecina de la calle de la Franja, sentencia que el sevillismo es bienvenido, pero pide más ‘sentidiño’ coruñés a los andaluces. “Está muy bien que vengan las aficiones, porque es consumo y riqueza para el comercio y la hostelería, pero lo que no está bien es que se deje todo tirado y no se recoja; no son todos y no se puede demonizar a la afición, pero recoger la basura debería ser algo básico”, indica. En definitiva, un problema voluminoso y desagradable, que si bien no fue demasiado extenso en lo que a su duración se refiere, hace que los comerciantes y hosteleros inviten a reflexionar. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inauguración del nuevo espacio de la Fundación María José Jove

CAbe une sus caminos con la Fundación María José Jove y afronta otra gran jornada
Ana Herrero
Eva Martínez Acón y Esther Fontán

Lage, sobre el recurso de Fontán y Acón por acoso: “El tiempo pone a cada uno en su sitio”
Redacción
Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago

Los acusados de trata no actuaron "con violencia" con la víctima, pero si la amenazaron con su familia
Europa Press
La Semana Europea de la Movilidad se inició en la plaza de Tabacos con diversas actividades educativas, deportivas y divulgativas

La proyección de la premiada ‘El 47’ se cuela en la Semana de la Movilidad
Redacción