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A Coruña

Jenufa convierte el Palacio de la Ópera coruñés en la América rural de los años cincuenta

La obra de Leoš Janáček abrió la 74.ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
17/09/2026 22:53
GermÃ¡n. Ensayo general Jenufa
Una de las escenas de Jenufa
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La gente no se ha querido perder uno de los eventos del año en A Coruña, el estreno de Jenufa. Centenares de personas se han sentado en las butacas del Palacio de la Ópera para disfrutar del estreno de una de las propuestas más ambiciosas que ha llegado a Galicia en los últimos tiempos. La obra abre la 74.ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña.

La idea de Emiliano Suárez traslada la ópera de Leoš Janáček hasta la América rural y profunda de los años 50. Para ello, la producción cuenta con un amplio equipo artístico. Vanessa Goikoetxea (Jenůfa), Alejandro Roy (Laca Klemen), Joan Laínez (Števa), Cristina Faus (abuela) y los artistas gallegos Andrea Varela (tía), Belén Vaquero (Karolka), Gabriel Alonso (capataz) y Javier Agudo (alcalde), todos ellos debutantes y acompañados por una gran conocedora del papel: Eliška Weissová (Kostelnička). 

En el foso, José Miguel Pérez-Sierra dirigió a la Orquesta Sinfónica de Galicia. En conjunto, cerca de 200 profesionales hicieron posible la representación y el estreno de Jenůfa en el Palacio de la Ópera.

Marta Sánchez en el público

Entre la multitud se pudieron ver caras conocidas de la esfera política coruñesa, como Miguel Lorenzo y Carmen No, del PP; Gonzalo Castro Prado, concejal de Cultura del actual gobierno municipal, y José López Campos, conselleiro de Cultura. En la cita estuvieron además Javier Ozores, también vinculado con el mundo de la ópera o José Luis Méndez Romeu, presidente de Amigos de la Ópera.

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La cantante Marta Sánchez con el director de escena Emiliano Suárez
EC

La cantante coruñesa Marta Sánchez tampoco quiso perderse la cita, dirigida por su amigo Emiliano Suárez. La artista, además creció vinculada al mundo de la ópera. Su padre, Antonio Campó, era barítono y su padrino era el tenor Alfredo Kraus, considerado uno de los mejores de la segunda mitad del siglo XX. Alfredo Kraus hijo también estaba en el Palacio disfrutando de la obra. 

El sábado habrá un segundo pase para el que aún quedan entradas disponibles tanto físicas en la plaza de Ourense como online en ataquilla.com

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