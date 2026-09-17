La quinta jornada de degustación de setas reunió a niños y mayores en torno a las improvisadas mesas Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, cerca de mil personas participaron en una jornada de degustación de cogomelos organizada por la asociación Andoa en colaboración con el Ayuntamiento; hace 50 años en 1976, los vecinos de Os Castros protestaban por el estercolero en el que se había convertido la playa de Oza debido a los varaderos que rodeaban la zona y hace 100 años, en 1926, quedaba restringida la extracción de arena en las playas y en las orillas de la ría del Pasaje y de El Burgo.

Hace 25 años | El peculiar sabor de las setas reúne en Cambre a cerca de mil personas

La cercanía del otoño trae a la mesa nuevos manjares. La lluvia siembra de cogomelos los bosques gallegos. Cuando Lorenzo se esconde, el orballo dibuja sombreros bajo las copas de los árboles. Cambre celebró la proximidad del otoño bajo un sol de verano. Y para ello repartió más de 1.500 raciones de cogomelos entre los vecinos. La asociación Andoa celebró la quinta degustación de cogomelos, en coordinación con el Ayuntamiento cambrés. La empresa cultivadora Funxicultura Muíños fue la encargada de facilitar a la organización 300 kilos de cogomelos. Más de diez personas estaban al frente de los fogones bajo la atenta mirada del maestro cocinero. Las delicias: arroz con cogomelos, empanada, croquetas, setas al ajillo, sombreros de champiñones a la planta, ensalada de lentejas con champiñones. La gente se puso a la cola para repetir ración, al económico precio de 350 pesetas, y a las 17.00 horas, los organizadores todavía recogían las mesas y manteles de la jornada.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de septiembre 2001

Hace 50 años | Lo que queda de la playa de Oza, convertido en estercolero

Los vecinos de Los Castros que hace algunos años vieron impotentes como se les arrebataba su playa, en beneficio de unos varaderos privados, se quejan ahora de un nuevo mal: el pequeño trocito de playa que les había quedado, último refugio de niños y mayores de la zona, está imposible para tomar el sol o baños, porque en los varaderos que rodean la zona vierten petróleo, latas, bidones y toda clase de desperdicios en la más absoluta impunidad, y sin que nadie ponga remedio. Dicen también que temen, pues han escuchado rumores al respecto, que este pequeño trozo de playa vaya a ser privatizado por una nueva empresa, aunque no sabes si de reparaciones navales.

Por otro lado, se llevó a cabo en la iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo el bautizo de la hija póstuma del capitán del buque-tanque “Urquiola”, don Francisco E. Rodríguez Castelo, fallecido recientemente en cumplimiento de su deber. Le administró el sacramento bautismal el cura párroco, don Jacinto García Spech, quien impuso a la nueva cristiana el nombre de Marta Jacoba.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de septiembre 1976

Hace 100 años | Restringida la extracción de arena de las playas y orillas de la ría

Repetidas veces hemos recibido quejas del vecindario respecto al modo abusivo en el que se venía extrayendo arena, unas veces en las playas de la costa, otras, las más, en ambas orillas de la ría del Pasaje y de El Burgo, perjudicando en el primer caso a aquéllas dejándolas en malas condiciones y causando daños en el segundo a los dueños de las fincas enclavadas en ambas citadas orillas, especialmente las comprendidas en el término de Perillo, que veían modificados los respectivos linderos de sus propiedades de un modo lamentable. Por fortuna las justas que les fueron escuchadas por la primera autoridad de esta provincia marítima, y el dignísimo comandante de la misma D. Antonio Vázquez Permuy, secundado por el celoso segundo comandante don Joaquín Jáudenes Bárcenas, dieron las oportunas órdenes para restringir tan descarado abuso, habiéndola conseguido en gran parte, debido a la vigilancia ejercida por el personal de Comandancia, que dio por resultado la imposición de sanciones a varios infractores de las disposiciones publicadas por medio de edictos.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de septiembre 1926