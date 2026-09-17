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A Coruña

El Puerto de A Coruña en 2025: récord en cifra de negocio y avances en los proyectos estratégicos

La licitación de Coruña Marítima y los acuerdos con Repsol y Exolum para sus concesiones en Langosteira sobresalen en el balance del año

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/09/2026 13:27
Vista del puerto de A Coruña
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La Memoria anual de la Autoridad Portuaria de A Coruña relativa al ejercicio de 2025 destaca los avances que se lograron en los grandes proyectos estratégicos de la entidad y los récords obtenidos en la cifra de negocio y en el tráfico de cruceros

En la introducción de la Memoria anual, el presidente y el director de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado y Juan Diego Pérez, respectivamente, subrayan que 2025 ha sido un muy buen año para el puerto coruñés, fundamentalmente por el desarrollo de los dos principales proyectos: Coruña Marítima y el Puerto Exterior, con importantes avances en ambos casos.

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Así, a finales de 2025 se licitó el Máster Plan de Coruña Marítima, con unos acuerdos estratégicos consensuados entre las seis administraciones involucradas y la sociedad coruñesa, mediante los talleres participativos. El concurso, que se resolverá a finales del presente año, obtuvo una alta concurrencia, con catorce UTE que agrupan a 78 empresas nacionales e internacionales, 36 de ellas coruñesas o con delegación en A Coruña. El equipo ganador seguirá trabajando durante 2027 con las entidades ciudadanas y portuarias, especialmente con los colectivos de la pesca, para realizar los ajustes que se consideren oportunos en este Máster Plan.

Con respecto al Puerto Exterior, destacaron el avance en las obras del acceso ferroviario, la solicitud de Exolum para invertir más de 100 millones de euros en una terminal de graneles líquidos y, especialmente, el acuerdo con Repsol para completar su traslado a Langosteira, con una inversión total superior a 250 millones. “Sin duda, una gran noticia para A Coruña, Arteixo y la industria de toda el área metropolitana”, se señala en la presentación de la Memoria.

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El Puerto Exterior cerró 2025 muy cerca de alcanzar los 40 millones de toneladas de mercancías desde su puesta en servicio, ya consolidado como primera dársena de Galicia en volumen de toneladas. En 2026 se confirmó además la obtención de 97,5 millones de fondos europeos para habilitar la zona sur, con la construcción de un primer tramo de muelle y explanadas destinadas a la industria eólica marina, “lo que asegura una importante repercusión en las grandes, medianas y pequeñas empresas de A Coruña, Arteixo y todo su entorno, con generación de actividad económica y puestos de trabajo de calidad”.

En el balance global de tráficos, se produjo un descenso del 6% con respecto a 2024, que había sido el cuarto mejor año en la historia del puerto, si bien volvieron a crecer los cruceros, con récord de pasajeros por cuarto año consecutivo, y las descargas de pescado subieron después de un decenio de bajadas, aunque la Autoridad Portuaria continúa trabajando al lado del sector para buscar soluciones a una situación difícil a nivel estatal e incluso europeo.

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En cuanto a los resultados económicos que se detallan en la Memoria y en las Cuentas, 2025 se cerró, por segundo año consecutivo, con récord en la cifra de negocio: 32,03 millones de euros, con resultado de explotación también positivo superior al millón de euros, aunque el resultado del ejercicio volvió a arrojar pérdidas debido a la carga que suponen los créditos contraídos para construir el Puerto Exterior. Por ello, en 2026 se lograron nuevas condiciones de amortización que garantizan a corto y medio plazo la capacidad de la Autoridad Portuaria de cumplir sus compromisos y acometer las inversiones necesarias en sus muelles.

Finalmente, el apartado de puerto-ciudad fue también muy relevante en 2025. Las iniciativas de la Fundación Marta Ortega, los conciertos, la puesta en servicio de la plataforma náutica de O Parrote, la conmemoración del quinto centenario de la expedición a las Molucas y las múltiples actividades culturales y de ocio acercaron nuevamente los espacios portuarios a todos los coruñeses.

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