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A Coruña

El PPdeG cree que las regidoras de A Coruña y Santiago tratan de "tapar el fracaso" de las zonas tensionadas

Agencias
17/09/2026 16:04
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado
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La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha considerado que las regidoras de A Coruña, Inés Rey, y de Santiago, Goretti Sanmartín, tratan de "tapar el fracaso" de la declaración de las zonas gestionadas con una "cortina de humo".

Así se ha pronunciado la dirigente popular al ser preguntada en rueda de prensa por la reunión que mantendrán este viernes las dos alcaldesas para exigir a la Xunta que traspase a sus respectivos consistorios los fondos que destina el Gobierno a las ciudades declaradas como zonas tensionadas.

Alberto Pazos

PPdeG subraya que Galicia aún no recibió fondos para zonas tensionadas, que PSdeG y BNG piden transferir a ayuntamientos

Más información

Paula Prado ha sostenido que "son libres de reunirse entre ellas o con quién estimen oportuno" pero ha recordado que la propia ley que permitió la declaración de zonas tensionadas señala que el dinero destinado en el marco de esta declaración, "lo gestiona la comunidad autónoma".

Dicho esto, ha sostenido que "está claro" que esta declaración lo que provocó, al menos en la ciudad de A Coruña, que es de la que "hay más datos", es "una bajada estrepitosa de las viviendas en alquiler".

"Lo que está claro es que esta decisión fue un fracaso", ha dicho para considerar que las alcaldesas están "intentando tapar su fracaso con esta cortina de humo" sobre los fondos.

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