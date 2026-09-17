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A Coruña

Dani Fernández se enfunda la camiseta del Dépor y pregunta: "Se está bien en Primera, ¿eh, cabrones?"

El Robbie Williams de La Mancha hizo un 'completo' en un apoteósico concierto en el Coliseum de A Coruña

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/09/2026 23:59
Dani Fernández, con la camiseta del Dépor
Dani Fernández, con la camiseta del Dépor
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Tardará tiempo en olvidar Dani Fernández su paso por el Coliseum de A Coruña, donde 9.000 personas llevaban esperándole desde la cancelación del bolo del pasado 2 de mayo. Todo fue redondo, como si lo hubiera soñado el cantautor y guionizado su mánager, quien por otra parte tiene entre manos al Robbie Williams de La Mancha.

Dani Fernández se enfunda la camiseta del Dépor

No existe mejor manera de devolver el cariño a A Coruña que ser del Dépor y enfundarse la blanquiazul. Y eso fue exactamente lo que hizo en los 10 minutos finales del concierto. Se vino abajo el Coliseum, tanto como en cualquier de sus hits previos. Dani Fernández es pura adrenalina y rock and roll, como si Mella y Yeremay llevasen el bajo y la guitarra. El de Ciudad Real se enfundó el '9', con su nombre a la espalda, y preguntó: “Se está bien en primera, ¿eh, cabrones?” Fue antes de reconocer que es del Atlético de Madrid, la alegría que le supuso el ascenso del Dépor y que “pronto” se encontrarían los caminos de ambos.

También sacó una bandera gallega, todo ello mientras sonaba 'Me has invitado a bailar', hit de despedida, o de hasta pronto.

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