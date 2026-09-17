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A Coruña

Dani Fernández, el Robbie Williams de La Mancha, pone A Coruña a sus pies

El de Ciudad Real, ex de una boyband y que había suspendido su cita de mayo por una caída, metió 9.000 fans entregados y deslumbró con una puesta en escena espectacular y nivel de referente nacional

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/09/2026 23:14
Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro
Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro
Patricia G. Fraga
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Vaya por delante que lo que está a punto de leer, o dejar a medias, no tiene una vocación ensayística, sino aprovechar el paso de Dani Fernández por el Coliseum de A Coruña para hacer justicia a una de las estrellas pop más relevantes del panorama nacional.

Dani Fernández aplaza su concierto en el Coliseum

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Hace diez años que dejó una boyband, tiene un punto guapo/malote y una atracción intergeneracional. Además, el de Ciudad Real ha dejado atrás el pop prefabricado para enfundarse la guitarra y honrar a los grandes de la música. Podría ser una definición del Robbie Williams de comienzo de siglo, pero en realidad es el camino paralelo de Dani Fernández, quien a sus 35 luce una plenitud vocal y de ‘entertainer’ que le permite atreverse con casi todo.

Dani Fernández sufre un accidente en concierto antes de su visita a A Coruña

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En A Coruña, cinco meses después de suspender aquella cita del 2 de mayo por una caída, logró meter a casi 9.000 fans entregados (es difícil saber si más los padres o los hijos). Aquella cuenta pendiente la saldó con su bolazo de dos horas y su confesión: “Lo único que quería pedir es perdón. Os juro que no hice a posta lo de caerme del escenario. Tenía ganas de venir mucho antes, tuve que pasar un tiempo tocado, y os quiero dar las gracias por no haber devuelto las entradas. Amo Galicia con todo mi corazón”. Recuerda al Williams del récord de Knebworth en 2003.

También el escenario de esta ‘Insurrección’ (quizás, un guiño a El Último de la Fila) ha crecido proporcionalmente al artista. Antes de comenzar era un gran muro con grafitis, que resquebrajaron las primeras estrofas a Capela de ‘Todo cambia’, uno de esos himnos para empezar a meterse al público en el bolsillo, si es que ya no lo traía dentro desde casa.

Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro

Los mejores momentos de Dani Fernández en el Coliseum

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Nada más comenzar, al segundo y tercer tema, Fernández se permitió homenajear a Supersubmarina con el tema que dio nombre a la malograda banda, así como a Extremoduro con ‘Si te vas’. Y lo cierto es que ambas sonaron redondas y él salió reforzado. Pena del pequeño zumbido que acompañó al micrófono durante la primera media hora.

‘Dile a los demás’ y ‘Sin vergüenza’, un himno que inmortalizó junto a Arde Bogotá, cayeron en el ecuador, antes de pasar a una parte más íntima, con miedos y temores, con una magistral ‘Oaxaca’, grabada hace dos años con Iván Ferreiro. Nótese la nómina de nombres que van en el currículum.

Quizás, y miren que ya es mucho decir, el momento para el recuerdo del septiembre coruñés fue cuando recordó su paso por la sala Inn tras el confinamiento, para ponerse a cantar, en medio del público y sin micrófono, ‘Si no te hubieras ido’, de Marco Antonio Solís.

Dani Fernández, con la camiseta del Dépor

Dani Fernández se enfunda la camiseta del Dépor y pregunta: "Se está bien en Primera, ¿eh, cabrones?"

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Evidentemente, de las dos docenas de temas que cayeron, ‘Bailemos’ (enfundado en la camiseta del Dépor y tras decir “se está bien en Primera, cabrones” y ‘Me has invitado a bailar’ funcionaron de cierre sobre un escenario imponente y que había funcionado de acompañante perfecto. Toma esa, Take That.

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