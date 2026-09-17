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Alumnos del CEIP Víctor López Seoane y voluntarios del Grupo Naturalista Hábitat, este jueves en la zona de la Torre
A Coruña

Cien días y 2.000 voluntarios devuelven a la Torre de Hércules el 60% de su paisaje natural

El Grupo Naturalista Hábitat ha recogido casi 100 toneladas de la especie invasora de uña de gato desde la puesta en marcha de la iniciativa

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
17/09/2026 15:20

Han pasado 100 días y es probable que tengan que pasar 100 más para lograr erradicar una planta invasora como la uña de gato de la zona de Torre de Hércules. Pero las de este jueves son buenas noticias, ya que gracias al trabajo de más de 2.000 voluntarios en ocho años se ha logrado recuperar el 60% de la superficie ocupada por esta especie. "Llevamos desde el año 2018 con esta actividad y es un trabajo que parece que nunca acaba, pero es verdad que cada vez vamos viendo más frutos por este entorno", celebró este jueves la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, quien se acercó hasta la zona donde el Grupo Hábitat Natural celebró la jornada número 100 de voluntariado.

En concreto, son más de 90.000 kilos de esta planta invasora retirada. "Esto se traduce en aproximadamente haber podido abarcar y controlar el 60% de la superficie que ocupa la uña de gato en el Espacio Natural de Interés Local (ENIL)", indica el responsable de Hábitat, Andrés Pereira, en este centésimo día de trabajo donde participaron los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Víctor López Seoane, un colegio que lleva desde los inicios de la iniciativa colaborando con la entidad. Bajo un sol intenso, los pequeños trabajaron a destajo quitando uña de gato y transportándola en cubos hasta un contenedor habilitado por el grupo para su almacenamiento y retirada.

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Los jóvenes son algunos de los más de 2.000 voluntarios que desde 2018 han trabajado en la recuperación del paisaje natural de la Torre durante cien días. Puede parecer son pocos, pero este es un "trabajo lento". Según explica Pereira, las parcelas en las que se retira "hay que revisarlas durante varios años" para controlar los rebrotes "hasta que efectivamente aparecen esos brotes verdes y la vegetación nativa empieza a ocupar de nuevo el espacio que le era propio", principalmente matorral seco, que lo conforman los tojos, los brezos y diferentes especies como las carqueixas.

Pone como ejemplo un parcela completamente recuperada, donde se trabajó durante ocho años y hubo varios rebrotes. Ahora la estética es completamente diferente: "Si la uña de gato continuase extendiéndose, tendríamos una estampa muy bonita para las fotos, pero ecológicamente inerte. Hay que intentar abstraerse de la parte meramente estética y pensar en la parte ecológica", recuerda el responsable.

Por ello, esta jornada cobra especial relevancia. Llegar a esta cifra requiere la unión de varias entidades, desde Hábitat hasta el Ayuntamiento, pasando por la Universidad de A Coruña. "Colaboramos con doctores en botánica que, junto con el alumnado, vienen a evaluar cómo de bien se están recuperando las parcelas en las que se ha trabajado", explica Pereira.

Este trabajo ha logrado recuperar ese 60% de la flora natural en el espacio que rodea un Patrimonio de la Humanidad. "Es imprescindible para la protección del ENIL y la recuperación de especies autóctonas", incide la concejala de Medio Ambiente, quien agradece su trabajo al Grupo Hábitat, centros escolares, entidades sociales y resto de voluntarios que trabajan para que esto sea posible.

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