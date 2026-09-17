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A Coruña

CAbe une sus caminos con la Fundación María José Jove y afronta otra gran jornada

Ana Herrero
17/09/2026 19:29
Inauguración del nuevo espacio de la Fundación María José Jove
Inauguración del nuevo espacio de la Fundación María José Jove
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El Centro de Arte María José Jove inauguró Rojo.Negro.Azul.Amarillo, un nuevo espacio que transforma la arquitectura en un lugar para el juego y la convivencia y se enmarca dentro de la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe). La cita, por otra parte, afronta este viernes una jornada repleta de citas: inauguraciones en museos y galerías, visitas guiadas, apertura de talleres de artistas y propuestas en locales de toda la ciudad conforman la programación. 

Uno de los hitos destacados tendrá lugar a las 13.00 horas en la Fundación Luis Seoane con la inauguración de 'Retrospectiva', muestra dedicada a la trayectoria del artista Xoti de Luis desde los años 70 hasta la actualidad. Con motivo de la apertura, el propio creador ofrecerá un recorrido guiado por la exposición acompañado por el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro; el comisario de la muestra, David Ferreras, y el director de CAbe, Héctor César.

Presentación al público de CAbe, una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega

Inauguración Coruña Arte Aberta, CAbe

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Por la tarde, el Museo de Belas Artes organizará a las 18.30 horas la primera de las dos visitas guiadas -en el marco de CAbe- a la exposición 'Habana Mater. 2003-2023' de Luis Gabú.  

Además, el programa Aberto concentrará la actividad en el circuito de galerías de la ciudad, que celebran de forma conjunta sus inauguraciones de temporada. Moret Art (Uruguay, 1) presentará ‘A outra verdade’, una propuesta del coruñés Héctor Francesch que aborda la relación entre subjetividad, relato e imaginación desde una perspectiva abiertamente personal.

Un momento de la presentación de CAbe

Nace CAbe, “una herramienta viva y vertebradora del arte contemporáneo gallego”

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Por su parte, Nordés pondrá en valor el legado de una de las figuras centrales de la fotografía documental española. Con Anna Turbau. Galicia, la galería rinde homenaje con una selección de imágenes tomadas por la creadora durante sus años de residencia en la comunidad. Finalmente, Vilaseco inaugurará 'Lotto', una exposición individual de Enrico Della Torre

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