A Coruña recauda hasta junio más de un millón de euros con la tasa turística

Turistas por el Paseo Marítimo de A Coruña Javier Alborés

A Coruña aprobó en 2025 la implantación de la tasa turística, una medida respaldada por el Gobierno local y el BNG, ante la oposición del PP. Con su entrada en vigor, el 29 de septiembre del año pasado, los visitantes están obligados a pagar entre uno y 2,5 euros por persona, noche y tipo de alojamiento.

Cuando ha pasado casi un año desde su aplicación, el portavoz municipal, José Manuel Lage, presentó este jueves el balance de la recaudación del primer semestre de este 2026. Así, A Coruña ingresó más de un millón de euros (1.044.839) en este periodo, superando la previsión inicial que tenía el Gobierno municipal, 950.000 euros.

El también concejal de Economía avanzó, además, la estimación que se maneja de cara a la segunda mitad del ejercicio, 1,5 millones de euros. “A día de hoy, con los datos parciales que tenemos y que no se darán hasta que acabe el semestre, indican que A Coruña obtendrá 2,5 millones de euros cuando termine el año 2026”, indicó Lage.

Los fondos recaudados irán destinados, en un ochenta por ciento, a labores de limpieza, refuerzo de la seguridad, mejora de áreas verdes e iluminación. El veinte por ciento restante no está sujeto a una obligación de carácter legal, "pero estará dirigido este año a reforzar el Consorcio de Turismo de A Coruña", afirmó el edil.

Los hoteles representan el 72% de la inversión cosechada, con 750.380 euros; las Viviendas de Uso Turístico (VUT), un ocho por ciento, con 79.831 euros; y los cruceros, un veinte por ciento, 214.627 euros. El concejal, además, anunció que se está llevando a cabo un plan de inspección para que todos los pisos turísticos contribuyan, ya que la tasa recaudada solo corresponde a 125 de estos inmuebles operativos.

"En A Coruña no hay turismofobia, no queremos frenar el turismo. El turismo es un complemento y no queremos que esta ciudad se convierta en una caricatura y que solo tenga turismo. Somos una ciudad acogedora, pero queremos un turismo de calidad", defendió Lage.

El PP de Miguel Lorenzo advirtió antes de la aprobación de la tasa turística que esta tendría "efectos negativos en el turismo, el comercio local y la imagen de la ciudad". Algo que, para el concejal, apoyándose en los datos, ha sido desmentido: "Estamos ante un año en el que hubo un récord de turistas en la ciudad. No dejó de venir ningún ciudadano por tener que pagar un euro más".