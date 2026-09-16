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A Coruña

Silvio Rodríguez se cita el sábado con su público en A Coruña y con las entradas agotadas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/09/2026 11:34
Cartel concierto Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez durante un concierto
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Silvio Rodríguez se reencontrará este sábado con el público gallego en el Coliseum de A Coruña, única fecha en Galicia de la gira con la que el artista cubano está de vuelta en los escenarios españoles este 2026.

La cita se celebrará con las entradas completamente agotadas, en un recinto que reunirá a varias generaciones en torno a una obra que lleva décadas ocupando un lugar singular en la memoria sentimental y cultural del público de este país, según han señalado este miércoles desde el departamento de comunicación.

A lo largo de 59 años sobre los escenarios, Silvio Rodríguez ha construido una de las obras fundamentales de la canción iberoamericana y se ha convertido en un nombre esencial de la Nueva Trova, haciendo de la canción un territorio en el que conviven poesía, intimidad, observación del mundo, pensamiento y emoción.

Para el concierto de este sábado, las nuevas composiciones convivirán con las canciones fundamentales de su trayectoria, en una propuesta que mantiene vivo el diálogo entre el artista que escribió algunas de las páginas más reconocibles de la canción en español y el creador que sigue escribiendo, grabando y buscando nuevas formas de decir.

Silvio Rodríguez está acompañado sobre el escenario por Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.

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