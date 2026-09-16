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A Coruña

¿Qué barco es el tres palos que sorprende en Calvo Sotelo?

El pailebote está realizando una parada para avituallamiento en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/09/2026 12:08
El 'Pascual Flores' en el puerto de A Coruña
El 'Pascual Flores' en el puerto de A Coruña
Javier Alborés
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Quien este miércoles paseaba por la zona del muelle de Calvo Sotelo se encontró con un barco muy singular, que no es habitual ver por el puerto de A Coruña. Se trata del 'Pascual Flores', un pailebote construido a principios del siglo XX y utilizado en los primeros años para la exportación de frutas o sal en dársenas del Mediterráneo.

El 'Pascual Flores' en el puerto de A Coruña
El 'Pascual Flores', atracado en Calvo Sotelo
Javier Alborés

Más de cien años después, este barco tiene una función muy diferente: la promoción turística. Se dedica a realizar giras por todo el mundo, representando a uno de los últimos buques de vela de la marina mercante española. Sin embargo, en esta escala en A Coruña, no será posible visitarlo, ya que solo está realizando una parada técnica para avituallamiento y descanso. Con todo, su estampa en el puerto ya es algo más que digno de ver.

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El 'Pascual Flores' original se construyó en 1917 en Torrevieja, uno de los principales lugares de comercio marítimo de la época en España. Tras años de cambios de dueños y de modificaciones en su estructura, el pailebote terminó sus días en Inglaterra. Hasta que en 1999 el Ayuntamiento de su ciudad natal lo compró, cuando estaba en mal estado en el puerto de Milford, para convertirlo en símbolo de marinería torrevejense. Fue a partir de 2021 cuando la embarcación empezó a navegar por todo el mundo para promocionar su ciudad. El actual 'Pascual Flores' tiene seis camarotes con veinte literas y fue diseñado siguiendo el criterio del mayor rigor histórico.

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