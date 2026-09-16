Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pesar por el fallecimiento de la periodista Isabel García Vázquez

Fundó 'El Periódico de Arteixo' en el año 2003

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/09/2026 20:11
La librería Arenas acogió la presentación del libro 'El sistema gallego de Protección de Menores. ¿Dónde está el interés superior del niño?', de Isabel García
 Isabel García
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El fallecimiento de la periodista Isabel García Vázquez, vinculada al municipio de Arteixo, a los 64 años causó un profundo pesar entre sus allegados. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, de la promoción de 1986. A lo largo de su carrera profesional, trabajó en la sección de Local en La Voz de Córdoba, y en La Voz de Galicia en su delegación de Viveiro. También estuvo en Radio Cadena Española en A Coruña, en Radio Minuto en Santiago y en Antena 3, también en Viveiro.

Desempeñó funciones de jefa de prensa para el Concello de Cerceda, además de trabajar también en Reclam y en Cisa y enseñar materias relacionadas con el Periodismo y la Publicidad en la Escuela de Relaciones Públicas Cuper y para el Inem. En el año 2003, creó 'El Periódico de Arteixo' y trabajaba también con su propio proyecto, PEstudio, con el que practicaba el periodismo social. Llevaba como socia en la APC desde 2007.

Era una luchadora incansable de los derechos de los menores, sobre lo que escribió varios libros, practicó con gran valentía y esfuerzo el acogimiento familiar, afirman sus amigos

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Panorámica del puerto arteixán de Suevos

La obra de mejora del acceso al puerto de Suevos afecta a casi un centenar de propiedades
Fran Moar
WhatsApp Image 2026-09-16 at 20.00.24

La UDC entrega los premios con los que reconoce a la comunidad universitaria
Julia Nóvoa
Composición gráfica realizada para ilustrar esta información

El Español no ha publicado esta noticia sobre “ingresos inexplicables” del juez Peinado procedentes de barones de Vox y el PP
Info Veritas
La librería Arenas acogió la presentación del libro 'El sistema gallego de Protección de Menores. ¿Dónde está el interés superior del niño?', de Isabel García

Pesar por el fallecimiento de la periodista Isabel García Vázquez
Redacción