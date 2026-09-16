Pesar por el fallecimiento de la periodista Isabel García Vázquez

Isabel García Archivo El Ideal Gallego

El fallecimiento de la periodista Isabel García Vázquez, vinculada al municipio de Arteixo, a los 64 años causó un profundo pesar entre sus allegados. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, de la promoción de 1986. A lo largo de su carrera profesional, trabajó en la sección de Local en La Voz de Córdoba, y en La Voz de Galicia en su delegación de Viveiro. También estuvo en Radio Cadena Española en A Coruña, en Radio Minuto en Santiago y en Antena 3, también en Viveiro.

Desempeñó funciones de jefa de prensa para el Concello de Cerceda, además de trabajar también en Reclam y en Cisa y enseñar materias relacionadas con el Periodismo y la Publicidad en la Escuela de Relaciones Públicas Cuper y para el Inem. En el año 2003, creó 'El Periódico de Arteixo' y trabajaba también con su propio proyecto, PEstudio, con el que practicaba el periodismo social. Llevaba como socia en la APC desde 2007.

Era una luchadora incansable de los derechos de los menores, sobre lo que escribió varios libros, practicó con gran valentía y esfuerzo el acogimiento familiar, afirman sus amigos