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Obras en las gradas de los Cantones
A Coruña

Las nuevas gradas de los Cantones ya (casi) valen para sentarse

Los operarios han empezado a instalar el granito que adornará la base de hormigón

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/09/2026 12:29

El graderío que se está instalando en los Cantones de A Coruña como parte de la gran reforma que modificará uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, ya casi está a punto para que vecinos y turistas puedan usarlo para sentarse.

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El que será uno de los elementos centrales de la avenida, en la zona más cercana al Obelisco, ya cuenta desde finales de agosto con su estructura escalonada de hormigón diseñada para ser una especie de auditorio y que las personas se puedan sentar en ella para disfrutar de las vistas o, simplemente, descansar. En los últimos días se está instalando el revestimiento de granito, unos trabajos para los que se está trayendo el material de una empresa de A Merca (Ourense), y con los que se da una primera cobertura a ese hormigón de la base.

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Tras esta parte de la reforma le quedarán todavía por instalar los asientos de madera con los que se pretende unificar el aspecto del graderío con los bancos que ya se han instalado en toda la zona, desde Manuel Casás -donde está ubicada la parada de los autobuses metropolitanos- hasta los propios Cantones.

La idea del Ayuntamiento es que las obras, que llevan 18 meses en marcha, estén terminadas para Navidad.

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