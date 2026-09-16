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A Coruña

La UDC entrega los premios con los que reconoce a la comunidad universitaria

Julia Nóvoa
16/09/2026 20:23
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Los antiguos alumnos reconocidos en este evento de la UDC posan con sus premios 
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La Universidad de A Coruña acogió ayer el acto de entrega de la primera edición de los Premios Alumni UDC, concedidos por la asociación de antiguos alumnos de la institución, llamada precisamente Alumni UDC. Bajo el lema ‘Reconociendo el talento, el impacto y el legado de nuestra comunidad’, estos galardones pretenden ser un homenaje a aquellos estudiantes que destacaron en el ámbito empresarial, social, investigador y profesional.

En esta primera edición, distinguió a cuatro egresados cuyas trayectorias representan a la diversidad de caminos que puede abrir el paso por la UDC. El acto fue presidido por el rector de la Universidad, Ricardo Cao, y contó con la presencia de Pablo Tenreiro, Mirian Vizcaíno y José Castelao, presidente y vocales de la asociación Alumni UDC, además de contar con las cuatro personas premiadas, sus familiares, representantes institucionales y miembros de la comunidad universitaria.

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El Premio Alumni Empresa, que reconoce a una persona egresada con trayectoria destacado en el ámbito empresarial o emprendedor, recayó en Jesús Manuel Graña Gómez. En la categoría de Compromiso Social, dirigido a egresados con una trayectoria singular en acción social, cultura, deporte, cooperación, inclusión o sostenibilidad, la distinción fue para Sofía Toro Prieto-Puga.

Por su parte, Alumni Investigación, que distingue contribuciones relevantes en el ámbito científico o académico, reconoció a Marisol Soengas, licenciada en Biología y doctora honoris causa desde julio de 2026. Por último, el Premio Alumni Trayectoria, galardón honorífico que reconoce una carrera larga, consolidada y de impacto en cualquier ámbito, distinguió a Óscar García Maceiras, licenciado en Derecho por esta institución y consejero delegado de Inditex, donde entró en 2011.

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Composición gráfica realizada para ilustrar esta información

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