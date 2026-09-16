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A Coruña

La enseñanza digital en las aulas vuelve a abrir el debate entre las familias: “Los niños necesitan otras cosas”

Un total de 596 escuelas de Primaria y Secundaria de toda Galicia participan este curso en el proyecto E-Dixgal

Dani Sánchez
Dani Sánchez
16/09/2026 04:41
Una profesora escribe en una pantalla digital en un aula del Calasanz
Una profesora escribe en una pantalla digital en un aula del Calasanz
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El proceso de digitalización del sistema educativo ya no es una aspiración de futuro. Es algo que forma parte del presente hasta tal punto que, sobre todo en el caso de los más pequeños, pueden llegarse a sentir más cómodos y familiarizados que con recursos analógicos. En Galicia, desde el año 2014 se desarrolla el proyecto E-Dixgal, una iniciativa que permite utilizar contenidos y recursos digitales para quinto y sexto curso de Primaria y primero y segundo de ESO. Esta iniciativa, apoyada este curso por un total de 596 centros en toda la comunidad, no está exenta de polémicas entre las familias de los alumnos, quienes, en muchos casos consideran negativo prolongar la exposición digital en las aulas.

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Así lo cree Nuria Varela, docente y miembro del AMPA del CEIP Novo Mesoiro. En su caso, celebra que el colegio coruñés no forme parte de la iniciativa educativa: “Algunas familias dirán que está bien gracias a que no tienen que comprar los libros, pero lo que hace es distraer más a la gente. Los niños necesitan otras cosas. Leer en línea, no en diagonal, por ejemplo”, explica.

Y no es la única que lo piensa. Donalbai García, del AMPA del CEIP Eusebio da Guarda, se remite a las indicaciones de la Asociación Española de Pediatría, que recomienda un menor uso de pantallas. Según su guía, se recomienda cero pantallas hasta los seis años y tan solo una hora al día entre los seis y los doce años. “Hoy en día existen becas y fondos de libros para no asumir el coste total de todo el material. Eso ya ayuda, el uso de pantallas no es la solución”, incide García.

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Un recurso más

La profesora del área de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de A Coruña Patricia Digón lleva años analizando las consecuencias del uso prolongado de pantallas en la educación y cómo estos recursos digitales pueden ser beneficiosos para los alumnos si se utilizan correctamente. “Los recursos digitales deberían entenderse como un recurso más. Hay familias que lo ven así, que es un recurso importante con el que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer con los libros. Si nosotros queremos entender el contexto digital en el que vivimos, tenemos no solo que saber utilizarlo, sino analizar de forma crítica lo que implica esta tecnología. No podemos ser crítico con algo que no conocemos”, comenta la docente de la UDC.

En este sentido, Digón cree que todavía existe una gran confusión en este aspecto por parte de las familias: “Siempre pasamos de un extremo a otro. Primero, la adoración por lo digital, y ahora, pasamos al otro extremo después de ver las consecuencias del mal uso. Son un recurso más, la idea es esa. Todo depende de lo que hagamos con ella”, difiere. En su caso, cree que el proceso de digitalización no tiene que ir relacionado con el aumento de ordenadores en las aulas. “Yo he estado en aulas y escuelas que hacen podcast, por ejemplo, o hacen un informativo televisivo y lo suben a alguna plataforma. Todo eso es creación de contenido donde el alumnado es el protagonista y es muy beneficioso”, sentencia.

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En A Coruña, participan este curso 2026-27 un total de 18 centros educativos, y más de 40 si se incluyen los del área metropolitana. Este año, si bien no se adhirió ningún colegio o instituto nuevo, sí hubo abandonos. Es el caso del CEIP Zalaeta, que se suma a otros centros que dejaron la iniciativa educativa en los últimos años, como es el caso del CEIP de Prácticas, ubicado en paseo de Ronda.

Más de diez centros gallegos abandonan la iniciativa cada año

Con el objetivo de reforzar el carácter híbrido de E-Dixgal, la Consellería de Educación invirtió más de un millón de euros para dotar a los centros participantes de recursos educativos impresos y material didáctico en formato físico durante este curso. No obstante, a pesar del esfuerzo del Gobierno autonómico, cada vez son menos los centros que deciden adherirse a la iniciativa. Este año, serán 596 los colegios e institutos participantes, mientras que hace apenas dos cursos eran 613 los adheridos, y hace tres, 630. O lo que es lo mismo, más de diez centros abandonan cada año E-Dixgal.

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