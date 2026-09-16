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A Coruña

La calle Compostela de A Coruña es más transitada a diario que la calle Alcalá de Madrid

BiciCoruña registra hasta agosto 100.000 usos más que en todo el año 2025

Lara Fernández
Lara Fernández
16/09/2026 15:37
Ambiente en la calle Compostela
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La 'milla de oro' de A Coruña es también la zona más transitada por los peatones. Ya sea para hacer compras o para caminar hacia el centro, la calle Compostela acoge a diario a 22.964 personas. Son casi siete mil más que las que pasan por la calle Alcalá de Madrid (16.278 al día), la calle Alberto Aguilera (14.117) o la calle Princesa (13.148), entre otras, como Génova (7.656) o Recoletos (7.072). La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, puso este miércoles de ejemplo las vías de la capital española para poner en valor la afluencia de la calle coruñesa.  

La calle Compostela no es la única citada. San Andrés acoge a diario a 15.571 viandantes, seguida de Alcalde Marchesi, con 14.243. Son, precisamente, tres calles que experimentaron en los últimos años una transformación urbana.

Las declaraciones de la regidora fueron hechas en la presentación de la Semana Europea de la Movilidad, que este año tiene como sede informativa la plaza de Tabacos. Y con el fomento de la movilidad sostenible como eje principal, la alcaldesa también aportó datos de usuarios de bicicletas. Así, unos paneles informativos instalados en la plaza de Tabacos permiten conocer datos reales sobre cómo se mueve la ciudadanía. Los sistemas de medición registran una media diaria de 931 bicicletas en la plaza de Ourense, 867 en la avenida de la Habana y 535 en Ramón y Cajal.

A Coruña, que ya supera los 57 kilómetros de red ciclable (siete más que en 2023), cuenta con casi otros tres kilómetros actualmente en ejecución. La renovación y ampliación del servicio de BiciCoruña está detrás de este crecimiento, con 856 bicicletas en la actualidad, 85 estaciones y 19.116 personas usuarias. Solo entre enero y agosto de este año se contabilizaron más de 1,9 millones de usos, 100.000 más que en todo el año 2025. "Estamos ante cifras de récord, que demuestran que cuando ofrecemos alternativas cómodas, accesibles y útiles, la ciudadanía responde", destacó la alcaldesa.

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