Los ingresos de menores por trastornos alimentarios se triplican en A Coruña en un año

Varios menores en un comedor escolar Archivo El Ideal Gallego

La llamada era del Ozempic no sólo tiene su efecto en los adultos, sino también en los niños. Aunque no es el único factor que influye, lo cierto es que los mensajes que los más pequeños reciben en redes sociales en una edad en la que son como esponjas y la popularización de los medicamentos para adelgazar acaban calando en los menores, especialmente en las niñas. Y esto ya se está viendo reflejado en el Materno, donde solo en un año se ha triplicado el número de ingresos por trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

“Estamos detectando un aumento exponencial de la demanda por TCA, que en total alcanza a entre un cuatro y un cinco por ciento de los adolescentes”, explica la psiquiatra del Materno Ana García.

El aumento en los últimos años oscila entre el uno y el cinco por ciento según el caso: la bulimia nerviosa ha subido de un 1,5 a un 2,5%; la anorexia, de 0,8 a 1,2 %; y el más frecuente de todos es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, donde el que predomina es el atracón. No obstante, dentro de este último, también aparecen las fobias alimenticias, como miedo a tragar o atragantarse. “Realmente las guías de práctica clínica han incluido muchos diagnósticos ahí y eso también contribuye al aumento”, explica la especialista.

Más comorbilidad

Los profesionales sanitarios alertan de que, además del incremento, los casos “son cada vez más graves” y con más comorbilidad, es decir, presencia de dos o más enfermedades en una misma persona al mismo tiempo. Esto implica que los menores que llegan a consulta en el Materno por algún TCA tienen asociadas otras patologías, donde predomina el trastorno del espectro autista (TEA), el obsesivo-compulsivo (TOC) u otros trastornos de la conducta.

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“Antes veíamos unos TCA más limpios, es decir, tenían solo eso, pero ahora llegan con más patologías asociadas y hay que ver a los adolescentes con lupa”, indican desde el hospital.

Más jóvenes

Además de la gravedad, los casos llegan cada vez a edades más tempranas, notándose una diferencia entre géneros. “Vemos sobre todo a niñas, cada vez más jóvenes, de once o doce años”, indica García, quien observa un “cambio importante” en un perfil “cada vez más globalizado”: “Hay como una especie de efecto contagio a través de las redes sociales. La imagen corporal alcanza una importancia relevante, donde se busca el cuerpo perfecto que nunca se encuentra, que es inalcanzable. Lo estamos viviendo como una amenaza para los jóvenes de hoy”, asegura.

El monográfico de consultas creado en enero ya permite ver una evolución positiva en los cuadros más leves

En esta línea, los profesionales del Materno trabajan en cada caso de forma individualizado, analizando a cada niño “con lupa”, ya que ya no existe un tratamiento común al aumentar la comorbilidad.

Tres dispositivos

En este hospital coruñés existen tres dispositivos para abordar los TCA. Por orden de gravedad, el primero es el ingreso. Si bien es cierto que no todos los casos terminan en hospitalización, sí que se ha notado un aumento preocupante: “En 2024 ingresamos a 79 niños —fundamentalmente niñas—, que es el triple de los años anteriores. Tres veces más. Eso en un año es muchísimo, una barbaridad”, lamenta la psiquiatra del Materno.

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Esta profesional estima que actualmente los casos siguen al alza: “Menos no hay porque si tenemos diez camas, todas las semanas la compañera que lleva la planta ve que hay dos o tres trastornos de la conducta alimentaria siempre ingresados. Eso no ocurría antes; ahora están más presentes tanto en hospital de día como en planta”. Los ingresos corresponden en su mayoría a casos de anorexia nerviosa restrictiva con desnutrición, “el motivo de ingreso fundamental”.

Monográfico en TCA

El segundo dispositivo para tratar estos trastornos es el hospital de día, donde los menores no ingresan de forma permanente sino una cantidad de horas a la semana o mes, según el caso.

Por último se encuentran las consultas externas que, desde el pasado enero, suman un monográfico centrado en los TCA para los casos menos graves. “Cuando vienen un poquito más leves, con menos comorbilidad y con menos tiempo de evolución, no solo no acaban en el hospital de día ni ingresando, sino que los llevamos nosotros en consulta con un equipo multidisciplinar, como debe ser, compuesto por una nutricionista, una psiquiatra, una psicóloga y una enfermera. Es un monográfico que nació en enero de este año en el departamento de Salud Mental de A Coruña y que pretende verlos de forma más intensiva, porque en la consulta habitual no teníamos capacidad de respuesta”, explica Ana García.

Esta profesional describe “como un lujo” poder trabajar de forma conjunta con otros profesionales en un monográfico que permite, en el caso de los psiquiatras, ver a los pacientes cada mes; a los psicólogos, de forma quincenal; y a las enfermeras, cada semana, dando pautas e interviniendo también con las familias.

“La mayor parte de las niñas, al ser casos más leves, están teniendo una evolución bastante positiva”, valora García, que no obstante alerta que “aun siendo más leves”, ya vienen con un tiempo de evolución de los trastornos “bastante largo”.

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¿Pero a qué se debe este aumento? El foco principal se sitúa en las redes sociales y su “efecto contagio”, con la era del Ozempic de fondo. “Con ocho o nueve años ya tienen redes sociales y el manejo de esas situaciones es muy complicado. Por mucho control parental o atención de los padres, empiezan a ganar autonomía, a querer cocinar, a decidir lo que comen o a eliminar alimentos de la dieta porque son ‘insanos’ —la famosa ‘dieta limpia’—”, alerta García, quien afirma que es frecuente que se les vaya “de las manos porque realmente se eliminan de la dieta alimentos que siempre han estado normalizados”.

Como ejemplo, apunta al bocadillo de la merienda: “Se ha variado o quitado, da igual que sea de fiambre o de chocolate. El niño empieza a quitar muy precozmente hidratos o fritos, y algunos no son capaces de comer snacks o chuches por miedo. Eso es algo que nosotros hace años no veíamos”, zanja.

Las autolesiones acompañan los TCA con frecuencia Los casos de jóvenes con trastornos de la conducta alimenticia han pasado de ser casos simples a complejos, donde es común que el paciente presente más enfermedades que complican el tratamiento. En esta línea, una de las patologías asociadas que más ha crecido en los últimos tiempos son las conductas autolíticas y autolesivas. “Está más relacionado con la comorbilidad que con el TCA en sí mismo”, explica la psiquiatra del Materno Ana García. El dato cobra más relevancia en un contexto donde las tentativas de suicidio no han dejado de aumentar desde la pandemia, un momento que impactó con fuerza entre los adolescentes, tal y como advierte la psiquiatra del HM Modelo Iria Fernández. “En los adolescentes fue muy llamativo. La pandemia les impactó mucho y las consultas se incrementaron notablemente”, apunta.