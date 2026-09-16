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A Coruña

Inés Rey, sobre la ampliación de la terminal de Alvedro antes de 2031: “Haré que sea en ese plazo”

El DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2027-2031, aprobado este martes, no contempla la prometida ampliación de la terminal de Alvedro

Lara Fernández
Lara Fernández
16/09/2026 13:39
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro
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El DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2027-2031, aprobado este martes, no contempla la prometida ampliación de la terminal de Alvedro. La inversión destinada para el aeropuerto de A Coruña se limita a 50 millones de euros, que se destinarán a actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen, a la construcción de un nuevo edificio de salvamento y extinción de incendios (SEI) y cocheras. 

El PP denuncia que Inés Rey "consiente del desprecio del Gobierno a los coruñeses" al discriminar Alvedro

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También se invertirá en trabajos en el campo de vuelo y la plataforma, incluida la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora de las ayudas visuales. 

El Gobierno invertirá 50 millones de euros en Alvedro

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, preguntada este miércoles sobre esta cuestión, recordó que el Gobierno municipal tiene “el compromiso” del Estado, “y entendemos que sigue vigente, porque no tenemos noticias de lo contrario”. Así, añadió, la ampliación de la terminal antes de 2031 “tiene que ser, yo haré que sea en ese plazo. 

Fue en el pleno municipal de marzo cuando el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, anunció que “una parte de los cincuenta millones que invertirá AENA irán dirigidos a ampliar la terminal”, tras haber recibido el compromiso del Gobierno central.

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