El río de Mesoiro a su paso por A Coruña en 2001

Hace 25 años, en 2001, vecinos de A Grela denunciaban constantes vertidos a sus aguas; hace 50 años, en 1976, residentes en Gregorio Hernández se quejaban del abandono municipal al no reponer en su calle los árboles que habían sido sacados para urbanizar la calle; hace 75 años, en 1951, comenzaban en la calle Marconi las obras de pavimentación y hace 100 años, en 1926, se agradeció a la Guardia Civil su ejemplar comportamiento en el incendio de Miño.

Hace 25 años | El río de los “mil colores” hace temer a los vecinos de A Coruña por su salud

Los malos olores y las aguas teñidas de extraños colores son el pan de cada día del río Mesoiro, a su paso por la zona de A Grela situada detrás del parque de Bomberos. Un río que nunca acaba de canalizarse y que agota la paciencia de todos los vecinos a lo largo de su curso. Desde el puente que hay que atravesar para llegar al camino del bosque, como lo conocen los vecinos, se pueden ver dos grandes tuberías, de las que sale una traída de agua que proviene del polígono industrial, según afirman los que trabajan cerca del cauce. Algunos temen por su salud, que se puede ver amenazada porque, aseguran, las aguas están contaminadas. Todos esperan el túnel de canalización de aguas limpias.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de septiembre de 2001

Hace 50 años | No aparecen los árboles de la calle Gregorio Hernández

Los vecinos de la calle Gregorio Hernández se quejan de lo que ellos entienden como abandono municipal. En el tiempo en el que se urbanizó la calle se trasladaron los árboles de las aceras, con la promesa de que serían repuestos una vez finalizadas las obras. En una de las aceras había nueve árboles, dos de los cuales ya no podrían ponerse de nuevo porque un edificio que allí se construía lo impide. Pero para los siete restantes dejaron los huecos donde habrían de ser puestos de nuevo. Han pasado los meses y los árboles no aparecen, aunque los hoyos siguen esperando. En cuanto a otros árboles de la acera de enfrente, ni los hoyos dejaron. No estaría de más que el delegado de jardines se diera un paseo por la zona y tratara de rescatar a esos árboles.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Comienzan las obras de pavimentación de la calle Marconi

Un vecino de la calle Marconi escribe agradece al municipio que, por fin, haya comenzado la pavimentación de dicha calle. Pero ha observado que siempre que pasa por allí tan “sólo hay dos obreros trabajando y a ese paso, se lamenta, durará más el arreglo que la guerra de Corea”. Pide que una vez que se ha empezado, que es lo difícil, que se aproveche el buen tiempo para acelerar el ritmo, empleando el número de trabajadores preciso a fin de que la obra dure lo menos posible.

Por otra parte, el párroco de Santo Tomás comunicó que había recibido varios donativos para las dos enfermitas necesitadas de estreptomicina. Dichos donativos ya ha sido entregados, tanto el medicamento como todo el dinero recaudado para las niñas.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Ejemplar comportamiento de la Guardia Civil en el incendio de Miño

En nuestro número del domingo último, dimos cuenta detallada del horroroso incendio ocurrido en el cercano pueblo de Miño, que amenazando destruirlo todo, hizo pasar horas de angustia y de dolor al vecindario aquel. Hacíamos resaltar entre otros, el ejemplar y heroico comportamiento de la fuerza de la Guardia Civil de Miño, que con riesgo de su vida evitó la propagación del fuego a edificios inmediatos y que la catástrofe adquiriese mayores proporciones; pero la mención del hecho y el aplauso justo y entusiasta tributado a la Benemérita no bastan: es necesario que quienes de manera tan admirable se excedieron en el cumplimiento del deber, mereciendo la gratitud pública, obtengan la recompensa oficial a que se han hecho acreedores.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego