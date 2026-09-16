El verano de 2026 fue el más caluroso en A Coruña desde que hay registros

Decenas de personas disfrutando del calor en las playas del centro Quintana

Con el verano dando sus últimos coletazos de vida, los datos ya confirman que el verano metereológico (es decir: junio, julio y agosto) de 2026 ha sido el más caluroso desde que hay registros, superando a 2025. Así lo explicaba esta mañana el delegado en Galicia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Francisco Infante, que arroja que la temperatura media fue de 21,1 grados centígrados, es decir, 2,1 más que la media de 19. Es, por tanto, el periodo estival más tórrido de la serie histórica, que inicia en 1931.

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Este informe de la Aemet ha confirmado los datos de los que ya se disponía a finales de agosto, a falta de que los últimos días del mes cambiasen o no la tendencia. La agencia climatológica ha reiterado hoy datos tanto de los días más extremos como del total de precipitaciones de cada mes. Así, en A Coruña, el día de más calor en junio fue el 13, con 35,9 grados. La mínima fue el día 10, con 12,2 grados. En todo el mes, con once días de lluvia, cayeron 25,8 litros por metro cuadrado.

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En julio la temperatura máxima, el día 5, fue de 33,9 grados. La mínima, el día 7, fueron 17,2. En agosto se rebajaron un poco las temperaturas: la máxima fue el día 8, con 28,8 grados, mientras que la mínima fue el día 27, con 15,8. En cuanto a las lluvias, en julio apenas hubo dos días con precipitaciones en todo el mes, para un total de dos litros por metro cuadrado. En agosto llovió diez días, cayendo un total de 47,2 litros por metro cuadrado.

Predicción

Respecto a la primera quincena de septiembre, y para toda Galicia, ha señalado que "está resultando notablemente más cálida y más seca de lo normal". "Lo que queda de este mes prácticamente no habrá lluvias", ha precisado.

El balance del año hidrológico que finaliza el 30 de septiembre, según el delegado de Aemet, presenta una situación que "no está mal en general". En este sentido, ha advertido de que "estamos viviendo de las rentas del invierno que fue muy lluvioso".

Respecto a los próximos días, ha señalado que la situación será "anticiclónica, bastante estable". "Se mantendrán temperaturas agradables entre hoy y mañana pero irán subiendo", ha avanzado. Para el fin de semana, ha indicado que serán "más altas de lo normal" y ha dicho que la próxima semana se repetirá una situación "anticiclónica". "No se esperan precipitaciones ni esta semana ni la que viene", ha destacado.