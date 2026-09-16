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A Coruña

El restaurante favorito de Mariah Carey y Willem Dafoe abrirá en pleno centro de A Coruña

Dos hermanas neoyorquinas consiguieron convertir en clientes fieles a varias estrellas de Hollywood, y ahora apuntan a la calle Emilia Pardo Bazán

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/09/2026 17:09
Dainer Eatery, en Emilia Pardo Bazán
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Tiene algo de sueño americano el número 31 de la calle Emilia Pardo Bazán. Allí se instaló hace más de 15 años O Tío Xan, una especie de fast food americano con la carta en gallego, en el que se mezclaba lo mejor de nuestro producto con las propuestas típicas yanquis (por ejemplo, can quente o chicken aliñas bravas). Ambas se pueden degustar hoy en día en Fire Capitano, en Matogrande, donde continua el proyecto. Pues bien, a partir de noviembre el bajo comercial será si cabe más americano, con la llegada de Dainer Eatery, un proyecto de las hermanas neoyorquinas Ayse y Asuman Telgeren, que ya tuvo presencia durante casi dos años en A Toxa y que pretende convertirse en un diner neoyorquino como el de cualquier serie o película al uso.

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En su cartelería, ya visible para los viandantes de la calle Emilia Pardo Bazán, anuncia que habrá servicio de desayuno, brunch, comida y cena. Es decr, abarcará todas las franjas horasrias posibles. Además, la comunicación se realiza íntegramente en inglés.

Proyecto

Si se mantiene la apuesta realizada en A Toxa, y todo parece indicar que sí, será posible probar desde un contundente brunch de diner americano a un bagle típico neoyorquinos o una smash burger, plato estrella hoy en día de la street food en la Gran Manzana. Además, se dará prioridad al producto al producto de proximidad. De hecho, en las redes sociales ya ha mencionado a Cafés Siboney, Bonilla a la Vista o Estrella Galicia, además de Potato Rolls Food Service.

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Pero si de algo pueden presumir las fundadoras, Ayse y Asuman Telgeren, es de pedigrí y reconocimiento en unas de las ciudades globales más importantes. De hecho, su City Eatery fue una de las grandes sensaciones durante años en Brooklyng, también con el concepto de diner. Recibió mención especial del New York Times, y por su salón se hicieron habituales Mariah Carey, John Cusak o Willem Dafoe, entre otras estrellas. Imaginen que, por navidades, a la diva le da por tener un antojo y se trae todo su espíritu hasta la calle de Emilia Pardo Bazán. It´s time.

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