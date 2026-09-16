El PP denuncia que Inés Rey "consiente del desprecio del Gobierno a los coruñeses" al discriminar Alvedro

Aeropuerto de Alvedro El Ideal Gallego

El DORA III, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, no contempla finalmente la ampliación de 5.000 metros cuadrados de la terminal del aeropuerto de Alvedro recogida en su Plan Director. El Grupo Municipal Popular de A Coruña denuncia que esta decisión mantiene al aeropuerto coruñés en una situación de desventaja frente a las inversiones previstas para Lavacolla y Peinador.

El PP acusa a la alcaldesa, Inés Rey, de permanecer en silencio ante lo que considera una falta de compromiso del Gobierno central con Alvedro y recuerda que el pleno municipal ha aprobado, a iniciativa de los populares, siete mociones y dos preguntas orales relacionadas con las mejoras del aeropuerto.

Según el Grupo Popular, pese a que la alcaldesa votó a favor de estas iniciativas, no se ha conseguido que el Estado incorpore al DORA III la ampliación de la terminal prevista en el Plan Director ni la instalación de un ILS-III, sistema que permitiría mejorar la operatividad del aeropuerto en situaciones de baja visibilidad y reducir los desvíos.

El PP señala que de los 200 millones de euros destinados a los tres aeropuertos gallegos, Alvedro recibirá 50 millones, la misma cantidad asignada a Peinador y la mitad de los 100 millones previstos para Lavacolla.

Los populares cuestionan además el destino de los fondos destinados al aeropuerto coruñés. Según denuncian, los 50 millones de Alvedro se dedicarán prácticamente en su totalidad a la adecuación de las franjas de la pista a la normativa, sin que exista una partida específica para ejecutar la ampliación de la terminal en los 5.000 metros cuadrados contemplados en el Plan Director.

El Grupo Popular pone también el foco en la diferencia de superficie entre los tres aeropuertos gallegos.

Según los datos aportados por los populares, Alvedro dispone de 7.760 metros cuadrados de terminal y atiende alrededor de 1,3 millones de pasajeros, mientras que Peinador cuenta con unos 26.000 metros cuadrados para 1,1 millones de pasajeros y Lavacolla dispone de 74.230 metros cuadrados para unos 3,3 millones de pasajeros.

Para el PP, estas cifras evidencian las diferencias existentes entre las instalaciones aeroportuarias gallegas. Los populares destacan que Peinador dispone de casi cuatro veces más superficie terminal que Alvedro pese a registrar un volumen de pasajeros inferior, mientras que Lavacolla cuenta con aproximadamente diez veces más superficie para atender a cerca del triple de viajeros.

Los populares recuerdan que la ampliación contemplada en el Plan Director permitiría incrementar la superficie de la terminal de Alvedro en 5.000 metros cuadrados, aunque señalan que incluso con esta actuación el aeropuerto coruñés continuaría siendo el más pequeño de Galicia en superficie terminal.

El grupo municipal considera que esta actuación supondría, al menos, una corrección parcial de las diferencias actuales y lamenta que el nuevo DORA no la haya incorporado.