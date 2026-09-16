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A Coruña

El hostelero de A Coruña multado por exceso de ruido: “No éramos conscientes, la extracción tiene 2 años”

La Cafetería Plaza de Monelos tendrá que pagar 12.001 euros tras la denuncia de la Policía Local

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/09/2026 16:07
La cafetería Plaza de Rafael Dieste, esta semana
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La Cafetería Plaza tiene la determinación para salir adelante, a pesar de la sanción de 12.001 euros que tendrá que pagar, una vez la Junta de Gobierno Local haya aprobado el expediente sancionador por "infracción muy grave agravada a la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica de A Coruña". El dueño del establecimiento, Miguel Ángel Rama Rodríguez, reconoce que las arcas de la empresa quedarán muy tocadas, pero también advierte que no habrá lugar para el hundimiento: "Es un palo muy fuerte, pero hay que trabajar un par de horas más al día y lo sacaremos adelante, eso seguro".

La Cafetería Plaza, en Monelos

El Ayuntamiento de A Coruña multa a una cafetería de barrio con 12.001 euros por exceso de ruido

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El establecimiento de la calle Rafae Dieste, en el barrio de Monelos, fue objeto de una medición acústica en la noche del pasado 5 de junio, cuando el vecino de arriba reclamó la presencia de los agentes de la Policía Local. Entonces se midió una inmisión de 40 decibelios en el dormitorio en cuestión, 15 por encima de los 25 que dicta la ley a partir de las 23.00 horas, y 7 por encima de lo establecido para estas mediciones, según la Junta de Gobierno Local. Se determinó, además, que el problema procedía del motor de la extracción del aire, y no de l música y los gritos de los clientes. Por lo tanto, se estableció la sanción mínima (12.001 euros) al comprobar que la cafetería carecía de antecedentes.

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Según el hostelero, la instalación se realizó hace apenas dos años, cuando se renovó íntegramente la cocina. "Nosotros no éramos conscientes de ese ruido, y de hecho se montó la extracción nueva, además de toda la cocina, hace poco más de dos años", dice. "Está todo en manos de los abogados y la gestoría, para ver cómo podemos hacer", añade sobre los siguientes pasos que tiene pensado dar, aunque contesta también al denunciante y el Ayuntamiento: "Si hay cualquier motivo de ruido, se intentará corregir".

Finalmente, Rama afirma que el vecino afectado solamente se había puesto en contacto una vez para informar de los ruidos, y que no había vuelto a tener la posibilidad de hablar con él: "Se había quejado hace tiempo, una vez".

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