El Gobierno local destina 2,7 millones de euros al mantenimiento de las áreas infantiles y biosaludables

Parque infantil de Os Pelamios Quintana

El Ayuntamiento adjudicó ayer, en Junta de Gobierno local, el contrato de mantenimiento, conservación, limpieza y reposición de elementos de las áreas de juegos infantiles, áreas biosaludables y otros espacios o instalaciones lúdicas urbanas de uso público y titularidad municipal. Fue adjudicado a Jardinería Arce SL, con una inversión máxima de unos 2,7 millones de euros para el periodo inicial de ejecución, que es de dos años, con posibilidad de prórroga por un máximo de tres más.

“A adxudicación deste contrato chega nun momento no que o Concello está a reforzar e ampliar substancialmente a rede de espazos lúdicos, áreas de xogo infantís e áreas biosaudables da cidade. É un compromiso que este Goberno sempre levou por bandeira, porque mellorar este tipo de instalacións en todos os barrios da Coruña é o mesmo que investir na calidade de vida da veciñanza”, destacó la alcaldesa, Inés Rey.

El inventario municipal de juegos infantiles, áreas biosaludables y otros espacios lúdicos objeto de este contrato está compuesto por 223 elementos. Sin embargo, también se abarcarán las nuevas áreas que se puedan construir en el futuro.

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Además, el adjudicatario tiene la obligación de inspeccionar por lo menos una vez a la semana todas las zonas de juego para detectar cualquier anomalía e incidencia y proceder de forma inmediata a las reparaciones oportunas que se necesiten, además de otros exámenes más detallados trimestrales y anuales en toda la red de instalaciones.

Tal y como recordó la regidora, el Ayuntamiento tiene en marcha varios proyectos de remodelación y ampliación de las áreas lúdicas e infantiles, como las obras en marcha en la plaza de Portugal o el parque Adolfo Suárez.

Extinción de incendios

El Gobierno local también dio luz verde al proyecto de la ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales para la ampliación del servicio de extinción de incendios para el ejercicio de 2026.

“É un trámite que permitirá ao Concello aumentar o investimento no corpo de Bombeiros con case 460.000 euros adicionais no presente ano para sufragar o reforzo, funcionamento do servizo e compra de equipamentos e maquinaria”, apuntó la regidora.

Esta cantidad se sumará a los 1.055.000 euros ya establecidos en los presupuestos. Es decir, una mejora “substancial nos medios económicos e materiais” de este servicio, con un total superior a los 1,5 millones de euros para el presente ejercicio.