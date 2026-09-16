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A Coruña

El Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura un nuevo espacio sobre arquitectura y convivencia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/09/2026 12:54
Tallo arte en la Fundación María José Jove
Taller arte en la Fundación María José Jove
Centro de Arte FMJJ
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El Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura 'Rojo.Negro.Azul.Amarillo.', un nuevo espacio que transforma la arquitectura en un lugar para el juego y la convivencia.

El proyecto, diseñado por la arquitecta Ana Ausín y el artista Antonio Ballester Moreno, convierte una zona de tránsito, el hall de la sede, en una topografía accesible con rampas, desniveles y una biblioteca de consulta para usuarios de todas las edades.

La presentación, abierta al público, tendrá lugar este jueves, 17 de septiembre, a las 13.00 horas, con la charla 'Arquitecturas para el juego'.

La intervención, explica la entidad, "plantea una transformación sencilla pero significativa en una zona de paso de la sede de la Fundación para convertir un lugar de tránsito en un espacio abierto a la exploración y la curiosidad".

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