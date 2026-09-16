El Ayuntamiento amplía 15 días el plazo para solicitar las concesiones de los puestos en la plaza de Lugo

Puestos de pescado en la plaza de Lugo Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña llevará a la Junta de Gobierno Local (hoy, 10.00 horas), la prórroga de 15 días en el plazo para la solicitud de la concesión de los puestos vacantes en la plaza de Lugo. En total son 17 establecimientos. Cualquier empresario interesado, incluidos todos los participantes en el procedimiento e incluyendo un límite de seis lotes, podrán formular ofertas según los pliegos reguladores para los declarados desiertos. El objetivo del Gobierno local es llegar a un cien por cien de ocupación en el mercado de la plaza de Lugo.

La plaza de Lugo es el mercado municipal con el mayor número de puestos de A Coruña, 191. Y, con el objetivo de llegar al 100% de ocupación, el Gobierno local sacó a licitación en febrero sus 28 espacios vacíos. La renta mensual ha crecido y se sitúa entre los 210 y los 300 euros.

El interés municipal con estas licitaciones, señalan desde el Gobierno local, es darle un impulso al mercado y a la actividad comercial con la apertura de nuevas instalaciones; generar empleo en un entorno adaptado a los nuevos tiempos; y fomentar el consumo de producto fresco, ecológico y de proximidad, así como otros productos de interés para la ciudadanía.

Novedades

Entre los nuevos inquilinos estarán cuatro locales de hostelería, con la empresa coruñesa La Bottega presente, así como Fogo y Pan. También habrá un negocio de venta de fresas y otro de helados.

Según fuentes municipales, fueron unos 70 candidatos, entre los que se encuentran empresas y personas físicas, los que han presentado su oferta para instalarse en uno de los 28 puestos vacantes. La cifra podría subir, ya que el concurso no se ha cerrado aún en el caso de los puestos que todavía quedan vacantes, un total de 17.