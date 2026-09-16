Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso Patricia G. Fraga

Tras el convulso inicio de curso en el IES Menéndez Pelayo, conocido como instituto de Zalaeta, debido al amianto que faltaba por retirar tras las obras de reforma -unido al material de obra acumulado en las instalaciones- las familias empiezan a obtener respuestas y soluciones. Este miércoles, la Dirección del centro ha informado al ANPA de que los trabajos de retirada del amianto se llevarán a cabo a partir de este fin de semana.

El instituto de Zalaeta sigue “pendente” del certificado de salubridad Más información

El curso comenzó con aproximadamente la mitad de los alumnos quedándose en casa debido a la presencia de amianto. Después de las protestas, el ANPA ha recibido la comunicación de que la retirada del material tóxico se realizará en los dos próximos fines de semana -18, 19 y 20 de septiembre, y 25, 26 y 27-. En ambos casos las obras empezarán el viernes por la tarde, por lo que no podrá haber nadie en el centro entre las 16.00 horas del viernes y las 19.00 horas del domingo, según explicaron las familias.

La mitad de los alumnos del instituto de Zalaeta no acuden a clase por los problemas con el amianto Más información

Desde la Dirección también se informó de que el centro será limpiado cada domingo, una vez terminadas las tareas de retirada del amianto, y que durante el tiempo que duren las labores, tampoco se podrá usar el aparcamiento del centro.

La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el instituto de Zalaeta Más información

Con todo, el ANPA también critica que todavía no se les haya informado sobre si se ha aprobado la modificación del plan de trabajo con riesgos de amianto, unos datos que la Dirección aseguró que serían facilitados por la Consellería de Educación.