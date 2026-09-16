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A Coruña

El amianto del instituto de Zalaeta se empezará a retirar este fin de semana

Las tareas se realizarán de viernes a domingo 

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/09/2026 15:31
Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso
Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso
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Tras el convulso inicio de curso en el IES Menéndez Pelayo, conocido como instituto de Zalaeta, debido al amianto que faltaba por retirar tras las obras de reforma -unido al material de obra acumulado en las instalaciones- las familias empiezan a obtener respuestas y soluciones. Este miércoles, la Dirección del centro ha informado al ANPA de que los trabajos de retirada del amianto se llevarán a cabo a partir de este fin de semana.

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El curso comenzó con aproximadamente la mitad de los alumnos quedándose en casa debido a la presencia de amianto. Después de las protestas, el ANPA ha recibido la comunicación de que la retirada del material tóxico se realizará en los dos próximos fines de semana -18, 19 y 20 de septiembre, y 25, 26 y 27-. En ambos casos las obras empezarán el viernes por la tarde, por lo que no podrá haber nadie en el centro entre las 16.00 horas del viernes y las 19.00 horas del domingo, según explicaron las familias.

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Desde la Dirección también se informó de que el centro será limpiado cada domingo, una vez terminadas las tareas de retirada del amianto, y que durante el tiempo que duren las labores, tampoco se podrá usar el aparcamiento del centro.

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Con todo, el ANPA también critica que todavía no se les haya informado sobre si se ha aprobado la modificación del plan de trabajo con riesgos de amianto, unos datos que la Dirección aseguró que serían facilitados por la Consellería de Educación.

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