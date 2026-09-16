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A Coruña

Ana García, psiquiatra: “El porcentaje de curación de los trastornos alimentarios alcanza el 50% si hay apoyo familiar”

Esta profesional del Materno, que trata a diario con este tipo de afecciones, apunta que, pese a que cada vez suben más los casos, hay “esperanza” y da pautas a los padres para detectarlas a tiempo

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
16/09/2026 03:48
La psquiatra Ana García posa en los pasillos de Materno
La psiquiatra Ana García posa en los pasillos de Materno
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La detección precoz y el apoyo familiar son los grandes aliados en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Así lo apunta la psiquiatra del Materno Ana García, quien habla de las señales de alarma y otras recomendaciones para las familias.

El 5% de adolescentes con TCA son muchos niños.

No creo que la sociedad sea consciente de la gravedad de esto. De hecho, no hay medios suficientes. Aunque ha aumentado la conciencia del problema, sí que es verdad que también hay mucha negación y a veces vienen a consulta con una evolución de uno o dos años y con comorbilidad asociada, con lo cual son casos francamente complejos. Así que sí, no solo hay un aumento, sino una mayor gravedad.

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¿Un TCA se cura o es algo con lo que se convive para siempre?

Hay una etapa de la vida en la que aparece, pero bien tratado en fases precoces y sin mucha comorbilidad, hay hasta un 50% de curación total.

¿Y el resto?

En el otro porcentaje quedan secuelas: aunque mejoren muchísimo y hagan vidas normales y funcionales y el TCA desaparezca visiblemente, quedan muy pendientes de lo que comen, de los índices de peso o dedicando mucho tiempo a la actividad física y al culto a la imagen. Pasa desapercibido porque está normalizado socialmente. Pero hay que dar un mensaje de esperanza: aunque aumentan los casos y la gravedad en niños más pequeños, el porcentaje de curación es elevado, de hasta un 50%, sobre todo con apoyo familiar.

¿Cuánto se nota?

Muchísimo. De hecho, es imprescindible. Las familias estructuradas, unidas, que apoyan y que sacan tiempo del trabajo para atender a los niños hacen que el caso evolucione de forma muy distinta.

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¿A qué señales deben estar atentas las familias?

Normalmente vienen porque el niño se marea o pierde peso progresivamente, que es el signo visible. Pero aunque hay que darles autonomía, es muy importante supervisar las ingestas. Los niños de 8, 9 o 10 años no pueden comer solos en la habitación. Hay que evitar dietas restrictivas aunque ellos las demanden, estar muy atentos a las redes sociales y vigilar el rendimiento académico y social, que perjudica desde fases iniciales: se aíslan, baja el estado de ánimo, duermen peor, tienen más cansancio... Esos son los signos de alarma.

Y todo apunta a que seguirá aumentando.

Sí, desgraciadamente. Sobre todo porque el control sobre las redes sociales está cada vez peor. Vemos en consulta a niños de 8 o 9 años y, al hablar con los padres, lo primero que le dan para que esté tranquilo es el móvil. El tema pantallas está hipernormalizado y ha llegado para quedarse. 

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