Al que madruga, club de lectura

Club de Lectura de la biblioteca de Durán Loriga

De todas las actividades que ofrece el Ayuntamiento de A Coruña, los clubs de lectura están entre las más cotizadas. En total, son treinta y más de 400 puestos pero no son suficientes. De ahí que, en muchos casos, haya que madrugar para poder conseguir una plaza. Eso es lo que hicieron este miércoles las 18 personas que se levantaron bien temprano para hacer cola y poder así anotarse en el club de lectura de la biblioteca municipal de Durán Loriga.

María Valiño es de las que lleva diez años en el club, desde el principio. Es también la primera de la cola. "Desde las ocho menos cuarto estoy aquí", explica. Sus compañeras llegaron poco después para engrosar la fila y esperar las tres horas de rigor necesarias hasta que abran el proceso para inscribirse. El motivo del madrugón para anotarse en esta actividad es que, según cuentan, ya se han hecho amigas. "Elena, la coordinadora, nos unió –explican–; llevamos muchos años y ya somos de la familia".

Entre tantas chicas de oro, un único elemento masculino, Roberto Gómez. Cree que no se apuntan más hombres a esta actividad porque "como hay mayoría de mujeres, a lo mejor se encuentran algo cohibidos". Este no es su caso: "Yo estoy en mi salsa".

En realidad, la inscripción se hace por internet y las lectoras se ofenden si les preguntan si tienen alguna complicación en anotarse online. "Sí que sabemos –protestan–pero muchas veces fallan y por eso venimos y lo hacemos aquí".

La verdad es que leer podrían leer en casa. Y solas. Pero formar parte del club les da un plus. "Cosas que no leeríamos, las leemos aquí, porque es otro tipo de lectura", explican. El único problema es que las bibliotecas tienen que tener las copias necesarias para que todos puedan llevarse su libro y luego debatir sobre lo que han leído. Cuando terminan, los ejemplares pasan a otro de los clubs municipales para que puedan tener su propia experiencia.

Pero no solo leen, también hacen actividades. "El año pasado, estuvimos en Oviedo, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, con Eduardo Mendoza". Este año, si pueden, esperan repetir.