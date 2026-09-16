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A Coruña

A Coruña rechaza la parada de bus  en la ronda de Outeiro que pide la Xunta para la intermodal

El Ayuntamiento asegura que su instalación "altera gravemente" la movilidad 

Lara Fernández
Lara Fernández
16/09/2026 15:55
La ronda de Outeiro, a la altura del número 95, donde la Xunta plantea la habilitación de una parada
La ronda de Outeiro, a la altura del número 95, donde la Xunta plantea la habilitación de una parada
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El Gobierno municipal de A Coruña rechaza la propuesta de la Xunta de crear una nueva parada de autobús metropolitano en la ronda de Outeiro, a la altura del cruce con Pérez Ardá. La 'solicitud' del Gobierno autonómico fue remitida la semana pasada, "case ao tempo no que a consellería facía pública a súa intención, malia non ter analizado previamente dita localización cos técnicos de Mobilidade municipais", señalan desde el Ayuntamiento.

La Dirección Xeral de Mobilidade dio un plazo de diez días para valorar la propuesta. El Ayuntamiento tenía ese periodo para presentar, si fuese necesario, una o varias alternativas en las que justificase el mantenimiento de una análoga o mejor funcionalidad para los usuarios. Transcurrido el plazo se resolvería el establecimiento de la nueva parada.

El Gobierno local, tras analizar la propuesta, considera que "non se dan as condicións para instalar nese espazo unha parada de bus metropolitano". El punto señalado para esta parada, el número 95 de la ronda de Outeiro, con gran tránsito de vehículos, "suporía a eliminación dun tramo do carril bici alí existente, cortando deste modo a continuidade dunha vía deseñada precisamente para garantir a seguridade do tránsito ciclista. Ademais, a ubicación moi cerca dun cruzamento non é a máis axeitada, e afectaba tamén a unha zona de carga e descarga", señalan desde el Ayuntamiento.

No solo eso, la propuesta de la Xunta, añade el Gobierno local, "conta tamén coa oposición veciñal polas potenciais molestias nun espazo moi cercano ás vivendas". Estos argumentos serán trasladados a la Xunta "para buscar situacións máis acaídas, consensuadas cos veciños e veciñas e que non supoñan unha alteración negativa na mobilidade", indican. Sobre todo ello, la alcaldesa, Inés Rey, concluye: “O que non se pode, para resolver a mobilidade metropolitana, é danar a mobilidade e a seguridade urbanas, por iso é preciso que buscar alternativas con tempo e con estudos e tamén consensuadas coas veciños e veciñas”.

La ronda de Outeiro, a la altura del número 95, donde la Xunta plantea la habilitación de una parada

La Xunta insta al Ayuntamiento de A Coruña a crear una nueva parada en la ronda de Outeiro antes de abrir la intermodal

Más información
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