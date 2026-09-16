A Coruña inaugura la Semana Europea de la Movilidad con siete días de actividad por toda la ciudad

La Semana Europea de la Movilidad se inició en la plaza de Tabacos con diversas actividades educativas, deportivas y divulgativas Javier Alborés

A Coruña vuelve a poner la movilidad sostenible en el centro de su agenda. La ciudad ha inaugurado este miércoles, 16 de septiembre, la Semana Europea de la Movilidad 2026, una edición que llega acompañada de cifras récord en el servicio municipal de bicicletas y de nuevas actuaciones para favorecer los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.

Hasta el próximo martes 22, A Coruña contará con actividades para todos los públicos repartidas por distintos puntos de la ciudad. La plaza de Tabacos será el principal epicentro de la programación, con propuestas relacionadas con la bicicleta, la educación vial, la accesibilidad, el medio ambiente y la seguridad en los desplazamientos.

La alcaldesa, Inés Rey, defendió durante la inauguración que la movilidad sostenible no debe limitarse a una semana concreta. “Para A Coruña la movilidad no es cosa de una semana. Es el modelo de ciudad por el que llevamos años trabajando”, afirmó.

Uno de los principales datos de esta edición de la SEM es la evolución de BiciCoruña. El servicio ha superado ya los 1,9 millones de usos entre enero y agosto de 2026, unos 100.000 más que en todo 2025.

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Actualmente, la red cuenta con 856 bicicletas, 85 estaciones y 19.116 personas usuarias. A la evolución del servicio se suma al crecimiento de la red ciclista, que ya supera los 57 kilómetros en la ciudad. A esta cifra se añadirán próximamente otros tres kilómetros que se encuentran actualmente en ejecución.

Para el Gobierno municipal, estos datos reflejan el aumento de la utilización de alternativas al vehículo privado. Rey señaló que cuando se ofrecen opciones “cómodas, accesibles y útiles”, la ciudadanía responde.

Durante los próximos días, la plaza de Tabacos acogerá puntos informativos de los servicios municipales de Movilidad, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, además de BiciCoruña.

También estarán presentes Tranvías Coruña, Eptisa y Aluvisa, mientras que diferentes entidades colaboradoras desarrollarán actividades vinculadas a la movilidad.

El programa incluye rutas escolares, educación vial y ambiental, circuitos de habilidades, propuestas de accesibilidad y visitas al CIMoB.

La AMI-Asociación Montañeiros Independentes organizará varias marchas nórdicas, mientras que Stop Accidentes llevará a las calles su campaña de seguridad vial “Móvete Seguro”.

La programación incluye además la jornada “Mobilidades invisibles”, sobre movilidad y cuidados, organizada por Mobi-Liza en el MUNCYT, así como rutas ciclistas, un paseo vecinal por la Ronda Peatonal y actividades de Galicia Rollers, VMP Coruña y GRUMICO.

La movilidad también se abordará desde el ámbito cultural. El viernes se proyectará “El 47”, con una presentación previa de Javier Trigales, mientras que el sábado se podrá ver “E.T. El extraterrestre” al aire libre.

Además, el viernes tendrá lugar una nueva edición de la Friday Mobility Night de Galicia Rollers, este año con temática verde.

La programación culminará el martes 22 de septiembre, Día sin Coches. Entre las 17:00 y las 20:00 horas se cortará al tráfico la calle Concepción Arenal, que se convertirá durante tres horas en un espacio para actividades ciudadanas.

Habrá circuitos de habilidades, patinaje, educación vial, zumba en la calle con Termaria, música de la Coral Polifónica El Eco y actividades organizadas por Medio Ambiente.

La Semana Europea de la Movilidad también ha servido para poner el foco en las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad de los peatones.

Entre las más recientes figura el nuevo paso de peatones situado en la intersección de Modesta Goicouría con la plaza de Pontevedra.

Se trata del primer paso de la ciudad que incorpora un sistema de bandas LED en el pavimento, diseñado para reforzar las indicaciones luminosas del semáforo.

El punto registra una elevada afluencia peatonal y es especialmente utilizado por estudiantes durante las horas de entrada y salida del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda y del CEIP Eusebio da Guarda.