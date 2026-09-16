A Coruña es una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo

Personas paseando por la plaza de María Pita Javier Alborés

A Coruña es una de las ciudades del mundo con mejor calidad de vida. Así lo señala el informe 'Global Cities Index' elaborado por Oxford Economics, una de las herramientas de referencia internacionales para comparar urbes. Así, incluye una gran variedad de indicadores que permiten evaluar las fortalezas, debilidades y potencial de las 1.000 ciudades más grandes del mundo. Entre ellas, la herculina.

Basándose en los criterios de economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza, el informe clasifica a un millar de ciudades de todo el mundo, entre las que están 141 del oeste de Europa, 107 del este europeo y Asia central, 171 del sureste asiático, 205 del este de Asia, doce de Oceanía, 61 de Oriente Medio y norte de África, 87 del África subsahariana, 103 de Norteamérica, 46 de Centroamérica y el Caribe y 67 de Sudamérica.

En la clasificación general de las mil ciudades, A Coruña se coloca en el puesto 278 -en el primer tercio mundial-, cerrando el top 10 de las urbes en España que encabeza Madrid (30), seguida de Barcelona (72), Valencia (180), Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Murcia (257) y Vigo (271).

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Sin embargo, de todos los aspectos analizados, en el que A Coruña destaca de manera importante es en el que se refiere a la calidad de vida, que incluye conceptos como la igualdad de ingresos por hogar, la renta por persona, la proporción de renta disponible en los hogares destinada a vivienda y servicios básicos, la esperanza de vida, la tasa de criminalidad y el promedio de lugares de ocio y cultura.

Así, A Coruña es la ciudad española con mayor calidad de vida, por delante de Vigo y Bilbao. En la clasificación global, la urbe herculina está en el top 100 mundial, en concreto, en el puesto 68, por delante de lugares como Dublín, Nueva York, Milán, Barcelona o Madrid.

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En cuanto a la categoría económica, el informe de Oxford Economics pone sobre la mesa el tamaño del PIB de cada ciudad y su crecimiento, así como el PIB por habitante y su previsible evolución, además del crecimiento del empleo y el tamaño relativo de cada sector de la economía del municipio. En ese sentido, A Coruña se coloca en el primer cuarto de la clasificación, en el puesto 344, por detrás de otras ciudades españolas como Madrid (55), Barcelona (117), Valencia (227), Bilbao (247), Sevilla (274), Zaragoza (279), Murcia (313) o Málaga (319).

En términos medioambientales, A Coruña aparece en la octava plaza del ranking español (tras Tenerife -que tiene el puesto ocho mundial-, Málaga -60-, Madrid -66-, Zaragoza -75-, Bilbao -84-, Valencia -99- y Vigo -100-), en el 117 del mundo, es decir, al borde del top-100. Este índice analiza la calidad del aire, la intensidad de las emisiones, la gravedad potencial de desastres naturales como inundaciones, ciclones, terremotos, tornados e incendios forestales, y las anomalías de temperaturas y precipitaciones.

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Un poco más abajo, en el 166 mundial, se establece en el listado correspondiente a la gobernanza, que analiza cosas como el contexto institucional y el estado de derecho, la estabilidad política, la facilidad para hacer negocios y el control de la corrupción y los derechos políticos y libertades civiles. En este capítulo, todas las ciudades españolas que incluye Oxford Economics se sitúan en el puesto 166 del mundo, sin distinción en cuanto al análisis doméstico.

La categoría en la que más flaquea la ciudad de A Coruña es la referida al capital humano, que apunta circunstancias como el crecimiento demográfico, la proporción entre residentes de más de 65 años y los que tienen entre 15 y 64, el número de universidades y de sedes corporativas de las mayores empresas del mundo, el promedio de escolarización de adultos y el porcentaje de la población residente en la ciudad que nación fuera del país. El criterio demográfico 'condena' la clasificación global de A Coruña, ya que además de ser la que más abajo aparece de España (con Madrid liderando en el puesto 38 mundial), la sitúa a la cola del mundo, en el puesto 723, junto a lugares como Jalandhar (India), Kharkiv (Ucrania) o Kingston (Jamaica) y entre las veinte peores de toda Europa occidental.