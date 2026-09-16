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A Coruña

"A Coruña es la Glasgow ibérica": el análisis del bombazo del Dux como sala de conciertos

Tomi Legido, Pepe Doré y Gonzalo Castro teorizan sobre cómo queda el panorama de los conciertos de mediano y pequeño tamaño

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/09/2026 18:18
El Dux, durante una apertura como pubDel local que revolucionó la noche a la gran sala de conciertos del centroEl Dux, que abrió sus puertas en 2010, pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muyparecidos a los del Playa Club, que volvió a manos del Deportivo durante este verano
El Dux, durante una apertura como pub
Grupo Pelícano
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Todo lo que hace el grupo Pelícano en la noche de A Coruña genera un gran impacto, y la nueva apuesta por las salas de conciertos que adelantó este diario no podía ser menos. La inminente transformación del Dux en un espacio para la música en directo cogió por sorpresa a muchos profesionales del sector, que creen que va a provocar una importante capacidad de contratación y un poderío que hasta ahora no se contemplaba para los pequeños espacios. Además, el hecho de que la sala Inn o Pelícano también sea sedes habituales para los bolos multiplicará la dimensión y las posibilidades de un espacio ya no solo de ocio nocturno, sino cultural.

El Dux, durante una de sus noches de apertura

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Tomi Legido, programador de Mardi Gras y vicepresidente de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos, hace un curioso símil sobre la dimensión de Pelícano, Inn y Dux, que seguramente cambiará de nombre. "Poden anunciar un concerto na Inn, vender tódalas entradas e pasar para o Pelícano, ou ao Dux; teñen una matrioska coa que traballar", dice. "Que un grupo coma Pelícano teña diferentes tamaños para ofertar aos seus clientes fará que haxa máis xente desexando ir a concertos todo o ano, e que iso sexa sostible é o desexable. Para o público é moi positivo, sobre todo despois de ter perdido unha sala tan emblemática coma o Playa Club", recuerda el histórico actor cultural de la ciudad.

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Por su parte, Pepe Doré, responsable del Garufa, opina que aunque vaya a ser una sala de conciertos, el nuevo Dux no ocupará el mismo espacio que los tradicionales: "Después de 35 años de experiencia, y con una programación al margen de lo estandarizado, no tengo que estar pendiente de si me hacen competencia o no. Es verdad que ellos gestionaron la última Playa Club en la última época y sabrán por dónde tirar".

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Finalmente, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, considera la primicia de El Ideal Gallego una noticia muy positiva. "Todo lo que sea la incorporación de salas de conciertos al circuito de la ciudad me parece una muy buena noticia, porque existe un sector musical muy vivo y dinámico. Es aumentar el número de salas en una ciudad profundamente musical. A Coruña es la Glasgow ibérica y esta será una sala interesante por tamaño", sentencia.

El grupo Pelícano y varias promotoras reconocidas se encuentran ya dando forma a los conciertos de 2026 y 2027, en los que la característica principal será la transversalidad.

Entre Pelícano, Inn y Dux los espacios para la música en directo de la empresa del ocio nocutrno alcanzarán los 5.000 espectadores.

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