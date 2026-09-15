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Múltiple escala horizontal
A Coruña

Una triple escala de cruceros por capítulos en A Coruña

Dos trasatlánticos llegaron a primera hora y el tercero está previsto que pase la noche en la ciudad

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
15/09/2026 12:28

La jornada de este martes en el Puerto de A Coruña ha resultado singular. Y no por el hecho de que la Autoridad Portuaria tuviese que organizar una triple escala, que es algo a lo que ya está acostumbrada, sino porque se trató de la llegada de tres barcos el mismo día, pero por turnos.

Cruceristas en el puerto de A Coruña
Cruceristas en el puerto de A Coruña
Javier Alborés

Y es que este martes estaba consignado el atraque de los trasatlánticos 'Liberty of the seas', 'Arvia' y 'Seadream II'. Pero si los dos primeros llegaron a una hora habitual, a las siete de la mañana, el tercero está previsto que se acerque al puerto herculino a partir de las ocho y media de la tarde, para pernoctar en sus muelles.

Un barco pesquero navega junto a un carguero en el Puerto Interior de A Coruña

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Más información
El 'Liberty of the seas', uno de los barcos atracados en A Coruña este martes
El 'Liberty of the seas', uno de los barcos atracados en A Coruña este martes
Patricia G. Fraga

Lo que es cierto es que A Coruña se llenó desde primera hora de cruceristas, llegados tanto a bordo del 'Liberty of the seas' de Royal Caribbean, en el que viajan más de 4.000 pasajeros, y del enorme 'Arvia' de P&O, con más de 6.000 personas. Más pequeño es el 'Seadrem II', que trae tan solo a 95 cruceristas, ya que es uno de esos barcos de lujo en los que hay aproximadamente un tripulante por cada pasajero.

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