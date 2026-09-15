El tren que no quiere perder la UDC pasa por el campus de Elviña

Un hombre camina por el apeadero de Elviña-Universidade, en el campus de la UDC German Barreiros

En España, pocas universidades tienen el privilegio de acoger en sus campus toda una estación de tren. Aunque en A Coruña esto existe desde 2004, la falta de una red de Cercanías condena a un apeadero que, más de veinte años después de su construcción, ha perdido tanta popularidad hasta el punto de que actualmente pasan más trenes que viajeros se suben. Aunque potenciar el protagonismo de la línea en la movilidad urbana e interurbana no depende directamente de la UDC, sí está en la mesa del equipo de gobierno del rector, Ricardo Cao, que ve “unha necesidade que este apeadoiro poida ser usado pola comunidade universitaria”. En concreto, la estación del campus universitario herculino registró en 2025 un total de 1.847 viajeros. O lo que es lo mismo, unas cinco personas al día. Desde San Cristóbal –ahora en la avenida del Ferrocarril–, parten a diario seis frecuencias desde y hacia el apeadero –cuatro de la línea ferrolana y dos de la lucense–.

Si bien una de las ideas iniciales cuando se levantó era conectar el área metropolitana sobre raíles, en cuanto a tiempos de viaje, tampoco es una mala opción para todos aquellos que parten a diario desde la propia capital coruñesa. Los cinco minutos de trayecto entre la terminal ferroviaria de Os Mallos –uno de los barrios donde viven más universitarios– y el apeadero de Elviña-Universidade puede ser una opción más realista para todos aquellos que o bien no puedan o no quieran desplazarse por carretera.

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Mejorar la oferta de servicios

No obstante, según los expertos en el ferrocarril gallego, una posible solución para dar uso a la parada de tren del campus de Elviña podría ser crear diferentes paradas en otros puntos de la ciudad. Aunque, antes de ello, es necesario mejorar la oferta de servicios actuales. En este sentido, tampoco favorecen mucho más las dos frecuencias matinales ofertadas por Renfe desde San Cristóbal: 07.11 y 07.30 horas. El siguiente, no sale hasta las 12.40 horas. En sentido contrario, el primero del día es a las 10.08 horas y tan solo hay otra frecuencia durante toda la mañana (10.19 horas).

Por el momento, la Universidad de A Coruña está acondicionando el camino que comunica el apeadero con el campus mediante una actuación que consiste en mejorar el actual recorrido, incorporando pavimento poroso y regularizando su base para poder eliminar baches provocados por raíces de los árboles cercanos a las vías.