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A Coruña

Tranvías sorteará siete bicicletas plegables y siete bonos de 200 viajes con motivo de la Semana de la Movilidad

Los usuarios podrán participar en los sorteos a través de la carpa de la compañía, instalada en la plaza de la Fábrica de Tabacos, y en algunas de las actividades programadas durante la SEM

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/09/2026 14:11
Una persona contempla un autobús de Tranvías
Una persona contempla un autobús de Tranvías
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Un año más, Tranvías se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), organizada por el Ayuntamiento de A Coruña, colaborando con el sorteo un total de 14 premios: siete bicicletas plegables y siete bonos de 200 viajes. Los sorteos se realizarán entre el 16 y el 21 de septiembre y estarán vinculados tanto a la actividad de la carpa de Tranvías como a algunas de las propuestas incluidas en la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

En concreto, los días 16, 17, 20 y 21 de septiembre se sorteará en la carpa, al finalizar la jornada, una bicicleta plegable y un bono de 200 viajes cada día. El viernes 18, además del sorteo de una bicicleta y una tarjeta de 200 viajes en la carpa, se sorteará otra tarjeta de 200 viajes en la proyección de cine al aire libre y una bicicleta plegable al finalizar la Mobility Night entre los asistentes a las actividades.

El sábado 19 de septiembre, la carpa acogerá el sorteo de una tarjeta de 200 viajes. Además, la actividad Roteiro y la proyección de cine al aire libre incluirán, respectivamente, el sorteo de una tarjeta de 200 viajes y de una bicicleta plegable entre los asistentes.

Para recibir más información sobre estos sorteos, las personas interesadas pueden acercarse a partir de mañana a la carpa de la compañía, ubicada en la plaza de la Fábrica de Tabacos, durante las jornadas de la Semana Europea de la Movilidad o consultar su web.

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