Todos los aeropuertos gallegos registran caídas en el número de pasajeros en agosto excepto A Coruña, que sube un 4,3%

Un avión realiza su maniobra de despegue desde la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro Quintana

Todos los aeropuertos gallegos registraron descensos en el número de pasajeros en el mes de agosto a excepción de A Coruña, donde los viajeros subieron un 4,3%, hasta alcanzar las 112.122 personas y 1.881 vuelos, además de 0,6 toneladas de mercancías.

Así se desprende de los datos publicados este martes por Aena, que indican que en total, los tres aeropuertos de la Comunidad movieron a más de 522.000 personas y 290 toneladas de mercancía tras 5.227 movimientos en agosto. En lo que va de año, se superan los 3,24 millones de viajeros con 33.167 operaciones y 2.661 toneladas de carga.

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En agosto, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro contabilizó 308.945 pasajeros (un 10,7% menos que en el mismo mes de 2025), 2.171 vuelos y 259 toneladas de mercancías.

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Por su parte, por el aeropuerto de Vigo pasaron, durante el mes pasado, 101.011 pasajeros (un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025), 1.175 aeronaves y 29 toneladas de mercancías.