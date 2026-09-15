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A Coruña

Los barrios de A Coruña luchan en A Conquista, un juego para ‘picarlos’ a todos

El desarrollador Fernando Souto ha creado una iniciativa para que “todo el mundo conozca su historia”

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
15/09/2026 17:23
Souto enseña su juego en un móvil con la Torre de Hércules de fondo
Souto enseña su juego en un móvil con la Torre de Hércules de fondo
Patricia G. Fraga
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Un juego tratará de atraer a todos los coruñeses y atarlos a las tinieblas... del pique entre barrios. Se trata de A Conquista, una iniciativa del desarrollador informático Fernando Souto que, desde este pasado martes y hasta dentro de un año, lanzará a través de su web una pregunta sobre la historia de la ciudad a sus habitantes. Pero con una curiosa dinámica: los usuarios no compiten por sí mismos, sino que cada vez que respondan lo harán sumando puntos al barrio que elijan defender. Es decir: que A Conquista medirá cuál es el barrio que más sabe sobre la historia coruñesa. O, al menos, cuál tiene mayor capacidad de convocatoria para tratar de superar a los demás.

Todo, explica Souto, para revitalizar una sana competencia entre barrios. “Yo ya no soy un chaval, y me acuerdo que hace 20 o 30 años A Coruña era muy distinta. En los barrios había muchas más fiestas que ahora, y cuando yo era pequeño el San Juan por ejemplo no era lo que es ahora. A las playas de Riazor y Orzán no iba nadie y cada uno hacía su hoguera en el barrio”, explica. “La idea es darle la vuelta a la tortilla”, apunta: “Quiero reavivar un poco el pique que había antes entre los barrios. A día de hoy no hay la rivalidad que podía haber, yo qué sé, entre Elviña y el Barrio de las Flores o el de Labañou con Monte Alto. Eso está superado, y esto va a intentar reavivar el fuego”, comenta.

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De paso, aprendiendo un poco de historia. “Como la historia de A Coruña es muy rica, el juego abarcará desde la época romana hasta la actualidad, y por el medio hay cosas de la Edad Media, de la Edad Moderna... Hay un poco de todo. Así tenemos una visión de cómo fue A Coruña, de cómo han ido evolucionando sus barrios y gentes”, expone. “Hay pistas que son fotográficas, con un icono (la primera, este martes, fue fácil: la Torre de Hércules), pero luego saldrán recreaciones de edificios como la Domus, por ejemplo, o habrá preguntas de personajes relevantes de A Coruña, tanto gente que nació aquí como personas que hicieron cosas buenas por la ciudad”, manifiesta.

Se trata de un juego ligero, de no más de cinco minutos al día. Cuanta más gente del barrio conteste, mejor: “Tendrás que ir al bar de tu calle o a tu vecino a convencerle de que juegue si quieres que gane tu barrio”. Esta tarde, con solo días desde su lanzamiento, ya hay decenas de participantes, como puede verse en el apartado ‘Guerra de barrios’, en el que se registra la puntuación de cada zona de la ciudad. Cuatro barrios llevaban, con mucha diferencia, la delantera: A Gaiteira, Monte Alto, Elviña y Monelos.

Souto, que ya había creado poco después de la pandemia el juego Xerión, una especie de Wordle pero con preguntas sobre A Coruña, indica que la idea es ir creciendo poco a poco. “Me gustaría que todos los barrios participen. La idea es hacer cuentas en redes sociales y me gustaría hacer semanalmente partes de guerra en los que se vea qué barrios van ganando”, comenta. “El objetivo es divertirse y aprender, solo quiero intentar dinamizar un poco los barrios”, sentencia.

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