Una “llovizna pasajera” alivia el calor de septiembre antes de la vuelta de las altas temperaturas

Cientos de personas en la playa del Orzán, en un día cálido de septiembre Quintana

La vuelta a la rutina no impide que los coruñeses disfruten de los últimos coletazos del verano. No al menos para los cientos de personas que desde el pasado sábado y hasta éste lunes abarrotaron los arenales de la ciudad en otra de esas jornadas de calor extremo que la urbe empieza a ver más cotidianas que anómalas. Para muchos, esto ya se ha convertido en una tortura. Otros, sin embargo, disfrutan al máximo de la subida en los termómetros, antes de la llegada del frío y húmedo invierno. Para los primeros, este martes es su día de suerte. Según la predicción de la Aemet, a primera hora de la tarde aparecerá una “llovizna pasajera” que dejará, en el peor de los casos, un litro por metro cuadrado de acumulado total, antes de la llegada, de nuevo, de las altas temperaturas.

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La lluvia, que se espera que entre en la ciudad a partir de las 15.00 horas, se prolongará hasta la noche, aunque podría mantenerse hasta las primeras horas de la jornada del miércoles. Las precipitaciones llegan en un contexto en el que tan solo se acumularon en lo que va de mes un total de 17 litros por metro cuadrado, por los 60 que se suelen registrar a estas alturas del año. No obstante, tal y como advierten los meteorólogos, esta situación podría cambiar drásticamente con la llegada de alguna tormenta.

Una situación similar fue la que ocurrió el pasado mes de agosto, cuando tan solo en seis jornadas de lluvia apreciable (más de un litro acumulado) se llegó a un total de 47, por los 35 que se suelen registrar en esta época del año. La culpable, en este caso, fue una borrasca que descargó un total de ocho rayos en todo el municipio.

La vuelta de la lluvia a la ciudad, además, afectará a las temperaturas, que registrarán un leve descenso durante los próximos días. Para este martes, las mínimas oscilarán los 17 grados y las máximas no superarán los 23. Para miércoles y jueves, todavía será más fresca la jornada con mínimas de 16 y máximas de 21. A partir del sábado, sin embargo, volverán los días de calor. En este sentido, la agencia estatal prevé para el fin de semana máximas de hasta 28 grados. Aunque eso sí, la oscilación térmica será más propia del otoño y as mínimas se situarán entre los 13 y los 15.

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El verano continúa

A día de hoy, solo el inicio de las clases y la ligera reducción de horas de luz evidencian que el verano está a punto de acabarse. Desde el punto de vista climatológico, sin embargo, el estío comenzó en abril y todavía se prolonga en pleno mes de septiembre. Prueba de ello son los días de calor extremo –jornadas en las que se registraron 28,9 grados o más– que la estación del Observatorio contabilizó este año. Con los 29,2 grados del lunes, ya son tres los días extremadamente cálidos durante este mes de septiembre y un total de 14 en lo que va de año.

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El primero ocurrió en los primeros días de la primavera. A golpe de 6 de abril, los coruñeses abarrotaron las playas de la ciudad, después de que el termómetro subiera hasta los 29,6 grados. En mayo, se vivieron otras dos jornadas: el día 24 (28,9) y el 27 (32,0). Ya en junio, A Coruña batía su primer récord. En total, hasta en cuatro de sus días se superaron los 28,9. Y, en dos de ellos, los 31. El 13, de hecho, se alcanzó el segundo valor más alto desde que la Aemet tiene registros en la ciudad (35,9). Ya en julio, otras cuatro jornadas cálidas evidenciaban el calor extremo vivido durante este 2026. Los 31 del día 4, los 33,9 del 5, los 29 del día 21 y los 30,3 del 28 contabilizaban un total de once jornadas de calor extremo, algo que nunca antes se había visto en todo el periodo 1991-2020 –periodo de referencia de la Aemet para describir el comportamiento del clima en España–.

En agosto, sin embargo, no se contabilizó ningún día de calor extremo. Curiosamente, la máxima del mes más caluroso de A Coruña tan solo llegó a los 28,8. Aunque sí hubo varias jornadas en las que no se bajó de los 20 grados. Ni siquiera durante la madrugada, lo que se conoce como noche tropical. En septiembre, el día 5 se llegaba a la séptima jornada por encima de los 30 grados de este 2026 y, en estas dos últimas jornadas, el termómetro se quedó, esta vez, a escasas décimas de contar otras dos más.