La Real Academia de Medicina ya tiene una placa en su honor

En su sede de Durán Loriga, pero a pie de calle. Ahí está desde este martes la placa con la que el Ayuntamiento de A Coruña reconoce la labor y la importancia en la ciudad de la Real Academia de Medicina, implantada en el municipio desde 1833. Se descubrió en un acto presidido por la alcaldesa, Inés Rey, y el máximo mandatario de la institución, Francisco Martelo, acompañados de distintos representantes institucionales como los ediles Nereida Canosa (Bienestar Social), Ignacio Borrego (Educación), Jesús Celemín (Infraestructuras), Gonzalo Castro (Cultura), el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo, y el concejal del BNG David Soto, así como la delegada de la Xunta, Belén do Campo o el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao. Tampoco faltaron figuras como Javier Losada, ejemplo de unión entre ambas instituciones, como exalcalde de la ciudad y médico.

Martelo repasó la historia de la institución académica, paralela a la evolución también de la ciudad y se refirió a los tiempos en los que se ocupaba de tareas como la evaluación de los capacitados para curar cuando todavía no existían entidades como los colegios profesionales. El presidente de la Real Academia quiso también agradecer el apoyo municipal en los últimos tiempos: “O Concello tennos aquí neste magnífico edificio da cultura e axúdanos en todo e mesmo agora na posta en marcha da nosa biblioteca con volumes que están almacenados no soto e que serán postos nas mans do público”.

La complicidad entre la Real Academia de Medicina y el Ayuntamiento quedó patente en la anécdota narrada por Martelo, quien explicó que durante el reinado de Isabel II fue la institución la que le prestó al Gobierno local un cuadro de la monarca para poner en el consistorio.

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Por su parte, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, agradeció de vuelta el trabajo realizado por la Real Academia de Medicina en toda su historia, con hitos como la intensa labor durante la epidemia de cólera del siglo XIX que mermó un tercio de la población coruñesa, o el envío a América de la vacuna de la viruela a través de la expedición de Isabel Zendal.

“Trátase dunha institución que ten sido testemuña directa da historia dunha cidade que se ten caracterizado sempre pola súa vocación integradora e, sobre todo, pola vocación de progreso”, aseguró Castro, quien además hizo un guiño cómplice al rector de la UDC, aprovechando el acto para apostar por que A Coruña cuente con Facultad de Medicina: “Ten todo o sentido do mundo que unha cidade con todas as características desta teña unha Facultade de Medicina”.