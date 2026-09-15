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A Coruña

La Fundación María José Jove amplía su programa para personas cuidadoras 

Redacción El Ideal Gallego
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15/09/2026 11:29
Actividades programa Ankora de la Fundación María José Jove
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La Fundación María José Jove abre este martes el plazo de inscripción para el curso 2026-2027 del programa Ánkora, creado hace 8 años específicamente para personas cuidadoras de familiares en situación de dependencia y que este curso amplía su calendario de actividades de dos a tres sesiones semanales.

El objetivo de Ánkora es mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras, ofreciéndoles un espacio de ejercicio adaptado donde fortalecer cuerpo y mente. A través del movimiento, la respiración y las sesiones compartidas, se crea un lugar donde aprender a cuidarse, disfrutar del momento y recuperar fuerzas para seguir cuidando.

El proyecto combina sesiones semanales de acondicionamiento físico en sala (lunes y jueves, de 10:30 a 12:00 horas) y natación adaptada en medio acuático (miércoles, de 10:30 a 11:30 horas). Además, incluye todos los meses una salida cultural o de ocio.

Las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse en la web de la FMJJ hasta el próximo 29 de septiembre.

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