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A Coruña

La Casa Museo Picasso invita a explorar el universo de Gilot y Picasso en un taller artístico con Gosia Trebacz

La propuesta, dirigida a público adulto e infantil, permitirá acercarse a la obra de Françoise Gilot y Pablo Picasso a través de la experimentación plástica y la creación compartida

Esther Durán
15/09/2026 15:16
Casa Museo Picasso en A Coruña
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La Casa Museo Picasso acogerá este mes el taller artístico y creativo ‘Gilot_Picasso’, una propuesta impartida por la artista Gosia Trebacz que invita a descubrir la relación entre Françoise Gilot y Pablo Picasso a través de la experimentación, la creación colectiva y una mirada contemporánea sobre sus respectivos universos artísticos.

El taller permitirá acercarse a las influencias, afinidades y procesos creativos que conectaron a dos figuras fundamentales del arte del siglo XX. A través de distintas dinámicas de creación plástica, las personas participantes podrán explorar nuevas formas de interpretar y dialogar con el legado de ambos artistas.

La iniciativa apuesta además por un programa intergeneracional, con sesiones específicas para adultos y para niñas y niños, con el objetivo de convertir el espacio museístico en un lugar de encuentro, participación y creación artística.

Sesiones para adultos

El taller contará con 9 plazas por sesión para el público adulto. Las actividades se celebrarán: 

  • Viernes 18 de septiembre, de 17:00 a 19:45 horas. 
  • Sábado 19 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas.

Sesiones para niñas y niños

Las sesiones infantiles, también con 9 plazas por sesión, tendrán lugar en las siguientes fechas: 

  • Viernes 25 de septiembre, de 18:00 a 19:45 horas. 
  • Sábado 26 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas.

La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del correo electrónico casasmuseo@coruna.gal.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Casa Museo Picasso en el teléfono 981 189 854.

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