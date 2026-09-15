José Miguel Pérez-Sierra | “‘Jenufa’ es una obra compleja y la Sinfónica tiene todo para este título”

José Miguel Pérez-Sierra, durante una visita anterior Archivo El Ideal Gallego

El director José Miguel Pérez-Sierra vuelve a A Coruña para ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) en una ocasión especial como lo es la apertura de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera y el estreno de la nueva producción de ‘Jenufa’, uno de los eventos culturales del año en A Coruña y una de las propuestas más ambiciosas que se hayan hecho en este ramo en Galicia. El 17 y 19 de septiembre, el Palacio de la Ópera viajará hasta la América profunda de los años 50 para vivir esta nueva versión de la ópera de Leos Janacek.

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A nivel montaje y visual todo apunta a que ‘Jenufa’ dará que hablar, pero a nivel musical, ¿qué se va a encontrar el público?

Musicalmente, un cast extraordinario, con unos cantantes españoles magníficos. Son todos españoles menos Eliska Weissova, que es la gran especialista a nivel mundial en el rol de Kostelnicka. Ella misma dice que nunca ha cantado ‘Jenufa’ con dos tenores de esta categoría juntos (Alejandro Roy y Joan Lainez), creo que es un gran valor de la producción. Vanessa Goikoetxea, que está haciendo una carrera internacional maravillosa... a nivel vocal es un cast extraordinario. A nivel orquesta, ¿qué te voy a decir de la OSG? Escuchar esta ópera a la OSG ya justifica el viaje. Para programar ‘Jenufa’ necesitas una orquesta como esta para poder hacer, porque sí, ‘Traviattas’, etc es maravilloso escucharlas, pero a lo mejor puedes hacerlo en más sitios, ‘Jenufa’ es una ópera muy compleja, de una riqueza increíble, y la OSG tiene todo para este título.

Se hace poco en España.

Se ha hecho cuatro o cinco veces. De hecho, no sé siquiera si el Real la hizo. Estamos ante la cuarta o quinta producción de ‘Jenufa’, como mucho, en este país. Es un evento especial, una ópera marvillosa que en el resto del mundo es parte del repertorio habitual, pero, por algún motivo, aquí no. Creo que le tenemos miedo al checo o algo así (sonríe). Cuando la gente me dice “Es que está en checo”, siempre respondo: “¿Y qué pasa? ¿Cuando está en italiano no miras los sobretítulos?” (Ríe). Al final todos los miramos en cualquier idioma, da igual en checo o en suahili. Luego, a lo mejor se tiene miedo a Janacek, porque es una mezcla de Puccini, Tchaikovsky, Stravinsky, Prokofiev... pero tiene mucho lírico, una música perfectamente entendible al oyente, audible, combinada con la magnífica parte teatral, es una ópera para cualquier melómano, pero yo también la recomiento para iniciarse, porque es apasionante, una película con música excepcional.

Hace poco se cumplieron 20 años de su debut como director, que fue precisamente por aquí...

Sí, la primera vez fue en Betanzos. 3 de septiembre de 2005, con la OSG en la iglesia de San Francisco. 21 años de mi debut.

José Miguel Pérez-Sierra, en un ensayo de 'Jenufa' Javier Alborés

¿Cómo lo recuerda?

Con los nervios habituales, tenía 23 años, era un pipiolo con una orquesta importante, que siempre impone. La juventud conlleva osadía, si no tienes esa osadía no eres director de orquesta (sonríe), no te quieres dedicar a esto. Con el tiempo va bajando la osadía y sube la experiencia. Es la experiencia lo que te da la seguridad auténtica, que quizá la osadía te la daba falsa, pero ahí estabas. Luego recuerdo siempre una acogida fantástica de la orquesta, que me llevó en volandas en aquellas primeras cosas que hicimos. Es la orquesta con la que tengo una relación más larga. Ojalá dure muchos años más, porque estoy feliz. Es una de las mejores orquestas del país y a nivel humano son fantásticos.

Más allá de la experiencia, o los propios años, ¿qué diría que ha cambiado en usted en estos 20 años?

Soy otro director, porque también continué mi etapa formativa. Un director siempre está en evolución, en formación. Me encanta seguir viendo directores, tratando de aprender de su experiencia. Ahora me sorprenden menos cosas, uno ha vivido casi todas las situaciones. Son casi 700 espectáculos dirigidos, entre óperas y conciertos. A partir de los 40 es cuando un director empieza a ser director de verdad. Pero hay que empezar antes para llegar a los 40 con experiencia (ríe).

En la última entrevista, decía que cada cierto tiempo se le encasillaba en algún punto. Fue pucciniano, fue rossiniano, fue sinfónico... ¿dónde está ahora?

Lo han intentado, en ocasiones casi lo logran, pero siempre me he sacudido la etiqueta y he ido a por otra cosa y otra cosa. Después de haber hecho ‘Pelleas’ el año pasado, ‘Jenufa’ este año... ya tengo a los programadores desconcertados (sonríe). No sé si es bueno o malo, pero era mi objetivo, a mí me divierte la variedad, me gusta dirigirlo todo. Con lo sinfónico sigue siendo complicado, pero con la ópera creo que ya se han dado cuenta de que Pérez-Sierra lo dirige todo. Puedo decir que, por ahora, he logrado lo que quería, sacudirme todas las etiquetas hasta no tener ninguna o tenerlas todas. Tengo 80 títulos en repertorio, pero me gustaría tener 200 y haber dirigido todo lo posible.